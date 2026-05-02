"เลเกอร์ส" เช็กบิล 4-2 เกม ปะทะ "โอเคซี" รอบรองฯ ตะวันตก

แอลเอ เลเกอร์ส เอาชนะ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ 98-78 ปิดซีรีส์ 4-2 เกม ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ ที่สนามโตโยต้า เซ็นเตอร์ วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
เลเกอร์ส ทีมอันดับ 4 สายตะวันตก ต้านทาน ร็อคเก็ตส์ จนทำสกอร์ต่ำสุดของซีซัน เข้ารอบ 2 ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งแพ้ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ รอบชิงแชมป์สาย พบ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ แชมป์เก่า เริ่มเกม 1 ที่เมืองโอกลาโฮมา ซิตี วันที่ 6 พ.ค. (ไทย)
ทีมของ เจ.เจ. เรดดิค รัน 27-3 ครึ่งแรก นำห่าง 18 แต้มช่วงพักครึ่ง และยืดช่องว่างเป็น 22 แต้ม เหลือ 3 นาทีของควอเตอร์ 3 แต่ ฮุสตัน รันคืน 8-2 ไล่มาเป็น 55-71 ก่อนเริ่มควอเตอร์ 4
อย่างไรก็ตาม เลเกอร์ส รัน 10-3 เปิดควอเตอร์ 4 รวม 5 แต้มของ รุย ฮาชิมูระ ทิ้งห่าง 81-58 เหลือเวลา 7 นาที
เกมนี้ เลเกอร์ส ยังคงไม่มี ลูกา ดอนซิช การ์ดชาวสโลวีเนีย เจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) อาศัย เลอบรอน เจมส์ เหมา 28 แต้ม ฮาชิมูระ บวกเพิ่ม 21 แต้ม ออสติน รีฟส์ ช่วย 15 แต้ม และ ดีอังเดร เอย์ตัน เซ็นเตอร์ ทำไป 7 แต้ม 16 รีบาวน์ด
ขณะที่ ร็อคเก็ตส์ แชมป์ 2 สมัย ขาด เควิน ดูแรนท์ เจ็บหัวเข่า ได้ อาเมน ธอมป์สัน สกอร์ 18 แต้ม และ อัลเพเรน เซงกุน ซัดอีก 17 แต้ม ตกรอบแรกเพลย์ออฟ 2 ซีซันติดต่อกัน หลังแพ้ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส 3-4 เกม เมื่อปี 2025
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ สายตะวันออก
ดีทรอยต์ พิสตันส์ ชนะ ออร์แลนโด แมจิก 93-79 (เสมอกัน 3-3 เกม)
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ โตรอนโต แร็พเตอร์ส 110-112 (เสมอกัน 3-3 เกม)