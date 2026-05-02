ไทยพ่ายเดนมาร์ก 1-3 คู่ จอดก่อนรองฯแบดมินตันทีมชิงแชมป์โลก 2026

ทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทย ที่นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก พ่ายให้กับ เดนมาร์ก อดีตแชมป์ปี 2016 และเจ้าภาพไป 1-3 คู่ ในรอบ 8 ทีม สุดท้าย แบดมินตัน ชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย "โธมัส คัพ 2026" เมื่อช่วงดึกวันศุกร์ ที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา
สำหรับผลทั้ง 4 คู่ มีดังนี้ ประเภทเดี่ยวมือ 1 "วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 โลก แพ้ อันเดิร์ส แอนทอนเซ่น มือ 3 โลก 1-2 เกม 16-21, 21-11, 18-21
ประเภทคู่มือ 1 "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ"โอโม่" พรรคพล ธีระรัตน์สกุล พ่าย คิม แอสทรุ๊ป กับ อันเดิร์ส ราสมุสเซ่น 1-2 เกม 21-15, 5-21, 17-21
เดี่ยวมือ 2 "อิคคิว" พณิชพล ธีระรัตน์สกุล ชนะ แม็กนุส โยนาสเซ่น 2-0 เกม 21-17, 21-12
ประเภทคู่มือ 2 "โอ๊ต" เฉลิมพล เจริญกิจอมร กับ "ทีม" วรพล ทองสง่า แพ้ มาเธียส คริสเตนเซ่น - แดเนียล ลุนด์การ์ด 0-2 เกม 13-21, 17-21