เดือดจริงจัง! “เอลบรุส” ดับแกร่ง “ราชสีห์อีสาน” คว้าสัญญา ONE ในศึก ONE ลุมพินี 152 & The Inner Circle

ลุ้นสนุกสุดสะใจกับรายการ The Inner Circle และ ศึก ONE ลุมพินี 152 ซึ่งถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี
(รามอินทรา) ส่งตรงไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยจอมบู๊ทั้ง 26 คน ต่างงัดฟอร์มมาโชว์กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่ต้นจนจบ
เริ่มที่คู่เอกของ The Inner Circle “ราชสีห์อีสาน เหล่าโชคเจริญ” มวยซ้ายแกร่งจากสุรินทร์ พบกับ “เอลบรุส
ออสมานอฟ” นักสู้จอมพลิ้วจากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ปรากฏว่า “เอลบรุส” เปิดตัวได้แบบดุดัน โดยออกอาวุธชุดใหญ่เรียก 2 นับได้อย่างรวดเร็ว ก่อนตามปิดเกมเอาชนะทีเคโอ “ราชสีห์อีสาน” ด้วยเวลาเพียง 2:17 ของยกแรก พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 2 และกลายเป็นนักกีฬาจากเวที ONE ลุมพินี คนล่าสุดที่คว้าสัญญา ONE ไปครอง
ด้าน “ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน” กำปั้นสาวฟอร์มสด อาสารับน้อง “ยานา ยิป” มวยสาวหน้าใหม่จากฮ่องกง ในการแข่งขันกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ไฟต์นี้ “ดวงดาวน้อย” ใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าคุมเกมได้อย่างชัดเจน ก่อนปล่อยหมัดขวาตรงเรียกนับ “ยานา” ในช่วงต้นยก 2 และตามไล่บี้เพื่อปิดเกมแต่กดไม่ลง อย่างไรก็ตาม เมื่อครบ 3 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ “ดวงดาวน้อย” ชนะคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัยต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 3
สรุปผลการแข่งขัน The Inner Circle 1 พ.ค. 69
เอลบรุส ออสมานอฟ (รัสเซีย) ชนะทีเคโอ ราชสีห์อีสาน เหล่าโชคเจริญ นาทีที่ 2:17 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
ดวงดาวน้อย ลูกทรายกองดิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยานา ยิป (ฮ่องกง) (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ลีนุส บีลันเดอร์ (สวีเดน) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
จามิล ออสมานอฟ (รัสเซีย) ชนะน็อก โจ คยอง แจ (เกาหลีใต้) นาทีที่ 0:52 ของยกแรก (คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ริกุ อิโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฉัตรเพชร เสือแบล็คมวยไทย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ส่วนคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 152 เรียกเสียงเฮดังไม่แพ้กัน โดย “ก้องไกล ส.สมหมาย” มวยขาลุยจากพิษณุโลก ปะทะ “จูลิโอ โลโบ” กำปั้นจอมแกร่งจากบราซิล ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เปิดฉากยกแรกทั้งคู่เดินเกมเร็วแลกอาวุธครบเครื่องใส่กันทันที จนกระทั่งยกที่ 3 “จูลิโอ” รัวหมัดส่ง “ก้องไกล” ออกอาการทรุดถูกนับ แม้นักชกไทยจะฝืนกัดฟันสู้เพื่อไล่แต้มตามแต่ไม่ทันเวลา เมื่อครบ 3 ยก “จูลิโอ” ได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บชัย 2 ไฟต์ติด
สรุปผลการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 152
คู่เอก จูลิโอ โลโบ (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องไกล ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คู่รอง พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ชนะคะแนนเอกฉันท์ กฤษณะ ดาวเด่นมวยไทย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
สิงห์ศึก ศักดิ์อนุพงศ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรชาคริต แกวินยิม (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เฟซ เอราวัณ ชนะทีเคโอ พยัคฆ์เมืองสิงห์ พีเค.แสนชัย นาทีที่ 0:52 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
อสูรน้อย ศิษย์จ่าสิงห์ ชนะน็อก เสือจั่น ส.อิสระโชติ นาทีที่ 0:17 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท ชนะน็อก ดาวิด ทีวันไฟต์อะคาเดมี (เมียนมา) นาทีที่ 0:54 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ ชนะน็อก ใจเพชร พชรยิม นาทีที่ 1:49 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
นาตาเลีย ดิอาชโควา (รัสเซีย) ชนะน็อก ฟ้าใส อ.ยุทธชัย นาทีที่ 1:17 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
การแข่งขันสุดเข้มข้นในคืนนี้มีนักสู้ 6 ราย ออกอาวุธดุดันปิดเกมสวยเข้าตา บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงได้รับเงินรางวัลโบนัสพิเศษกลับบ้านคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว ได้แก่ “จามิล ออสมานอฟ”, “เอลบรุส ออสมานอฟ” ในรายการ The Inner Circle และ “นาตาเลีย ดิอาชโควา”, “เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ”, “เทพคามิน ธนพลรีสอร์ท”, “อสูรน้อย ศิษย์จ่าสิงห์” ในการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 152 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท)