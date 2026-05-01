“ฉ่างไท้” แซงนำบนคลับเฮาส์ “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ” รอบสอง

ฉ่างไท้ สุดโสม ระเบิดฟอร์มร้อนแรงหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 แบบไร้โบกี้ แซงขึ้นนำบนคลับเฮาส์ด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 132 ในรอบสองของการแข่งขัน “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” ที่สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ พาร์ 71 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต ตามหลัง 4 สโตรค
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 3 ของฤดูกาล "สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคมนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน 144 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
วันที่สองของการแข่งขันปรากฏว่ามีนักกอล์ฟกว่า 30 คน ยังแข่งไม่จบเนื่องจากท้องฟ้ามืดหลังการเล่นหยุดพักเพราะฝนตก โดยผู้นำบนคลับเฮาส์เป็น ฉ่างไท้ สุดโสม ที่เครื่องร้อนหวด 7 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 7 อันเดอร์พาร์ 64 สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 132 โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต ที่หวดเพิ่มอีก 3 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว ตามมาที่อันดับสองด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 136
ฉ่างไท้ ซึ่งจบอันดับ 9 ร่วมในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว เผยว่า “พอใจกับเกมโดยรวมที่ไม่เสียโบกี้เลย โดยเฉพาะที่หลุม 4 พาร์ 5 ตีช็อตสองตกน้ำแต่ก็ชิพลงทำให้มีโมเมนตั้มต่อเนื่อง ที่สำคัญในรอบบ่ายมีลมแรงกว่ารอบเช้าด้วย สำหรับแผนในสองวันที่เหลือคงจะพยายามโฟกัสกับเกมตัวเองให้มาก และเล่นให้สม่ำเสมอที่สุด โดยเป้าหมายก็ยังอยู่ที่การคว้าแชมป์ เพราะไม่เคยได้แชมป์ออลไทยแลนด์ฯ แต่คงปล่อยให้เป็นเรื่องอนาคตเพราะเหลืออีกสองวัน”
ทางด้าน รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ ตีเกิน 1 โอเวอร์พาร์ 72 สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 137 รั้งอันดับ 3 ร่วมกับ นิรันดร์ แซ่อึ้ง ที่ทำอีเวนพาร์ 71 และเหงียน ทวน อันห์ นักกอล์ฟสมัครเล่นจากเวียดนามซึ่งรอบนี้หวดได้ 3 อันเดอร์พาร์ 68 โดยมี อมรินทร์ กรัยวิเชียร ผู้นำรอบแรก, อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ และ วิชญ์ ปิติพัฒน์ ตามมาที่อันดับ 6 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 4 อันเดอร์พาร์ 138