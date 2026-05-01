กรมพลศึกษาส่งครูมวยไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปะมวยไทยที่โมร็อกโก

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้นายปณิธาน หงษ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬา พร้อมด้วยครูมวยไทยจากกรมพลศึกษา ประกอบด้วย รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ และนายสุพันธ์ ชะใบรัมย์ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่กีฬามวยไทย ระหว่างวันที่ 25 – 30 เมษายน 2569 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ผ่านการใช้ “มวยไทย” เป็นเครื่องมือการทูตเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) ในการสร้างความนิยมไทยในระดับนานาชาติ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการขยายโอกาสด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว
ในการนี้คณะผู้แทนและครูมวยไทยจากกรมพลศึกษาได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายฟาบีโอ จินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ซึ่งได้ให้การต้อนรับและหารือแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมกีฬามวยไทย รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฝึกสอนและเผยแพร่กีฬามวยไทยแก่ผู้สนใจในประเทศโมร็อกโก และดำเนินกิจกรรมเผยแพร่กีฬามวยไทย ณ ยิมอเนกประสงค์ สมาพันธ์มวยไทยในโมร็อกโก กรุงราบัต โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมวยไทย การไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย ตลอดจนการฝึกทักษะแม่ไม้ ลูกไม้ และการฝึกเชิงมวย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากชาวโมร็อกโก ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามวยระดับแชมป์ เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก มร.อดิบ เบนบราฮิม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่พักอาศัย และ มร.คาลิด เอล ควานดิลี ประธานสหพันธ์มวยไทย คิกบ็อกซิ่ง ซาวัด และกีฬาที่เกี่ยวข้องแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าร่วมกิจกรรม สะท้อนถึงบทบาทของ “มวยไทย” ในฐานะ Soft Power สำคัญของไทยที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และขยายความร่วมมือด้านกีฬา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในเวทีนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม