“นฤมล-สุฑาสิณี” ​2 จอมพลังดาวรุ่งไทย เตรียมประเดิมเวทียกน้ำหนักเยาวชนโลก

สองจอมพลังหญิงทีมชาติไทย นฤมล วงษ์หาจักร และ สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ เตรียมประเดิมเวทียกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 รุ่นเยาวชนหญิงรุ่น 48 กิโลกรัม กลุ่มเอ วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.ของประเทศไทย จากนั้น ณัฐชา แก้วน้อย เตรียมขึ้นเวทีชิงชัยรุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม เวลา 23.00 น.
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของการแข่งขันเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2569 ที่เมืองอิสเมอิลีอา ประเทศอิยิปต์ จอมพลังหญิงทีมชาติไทย เข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมในโค้งสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีแข่งขัน โดยนักกีฬาไทยจะประเดิมด้วย นฤมล วงษ์หาจักร และ สุฑาสิณี แก้วสิงขรณ์ รุ่นเยาวชนหญิง รุ่น 48 กิโลกรัม กลุ่มเอ เวลา 13.00 น. เวลาท้องถิ่น หรือ 17.00 น. เวลาประเทศไทย ต่อด้วยรุ่นเยาวชนหญิง 53 กิโลกรัม กลุ่มเอ ณัฐชา แก้วน้อย จะแข่งขันเวลา 19.30 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 23.30 น. เวลาประเทศไทย
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของนักยกน้ำหนักไทยคนอื่นๆ มีดังนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. เวลาท้องถิ่น หรือ 23.00 น. เวลาประเทศไทย ณัฐณิชา การะเกต และ ธนพร แซ่เตีย จะแข่งขันในรุ่นเยาวชนหญิง 63 กิโลกรัม กลุ่มเอ และวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 17.00 น.เวลาท้องถิ่น หรือ 21.00 น. เวลาประเทศไทย ณัฐธิดา รอบรู้ รุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า 86 กิโลกรัม กลุ่มเอ