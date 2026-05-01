"มาดามแป้ง" ประชุมใหญ่ฟีฟ่าที่แคนาดา สหพันธ์รุกทุ่ม 8.7 หมื่นล้านบาท สูงสุดประวัติการณ์พัฒนาวงการ

"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมฯ และ เอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมฟีฟ่า ครองเกรส ครั้งที่ 76 ที่ แวนคูเวอร์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ เมือง แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
สำหรับ การประชุม ฟีฟ่า คองเกรส (FIFA Congress) ครั้งที่ 76 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนสมาคมฟุตบอลสมาชิก 211 ประเทศเข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้น ในช่วงก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่มีเจ้าภาพร่วม 3 ชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก ซึ่งมีวาระสำคัญ เรื่องการขยายโอกาสฟุตบอลไปทั่วโลก โดย FIFA ลงทุนในพัฒนาฟุตบอลทั่วโลกแล้วกว่า 1.6 แสนล้านบาท ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โครงการ FIFA Forward 4.0 จะมีงบลงทุนสูงถึง 8.7 หมื่นล้านบาท (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ซึ่งสมาคมสมาชิก FIFA จะได้รับประโยชน์จาก การเพิ่มงบพัฒนาแบบก้าวกระโดด (8 เท่า) เมื่อเทียบกับก่อนปี 2016
พร้อมกันนี้จะผลักดันโครงการพัฒนาฟุตบอลในภูมิภาคต่างๆ การพิจารณาเพิ่มเงินรางวัลและเงินสนับสนุนทั่วโลก รวมถึงการจัดสรรเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในอนาคต อย่างเท่าเทียมกัน โดย FIFA Congress อนุมัติงบประมาณรอบใหม่ (2027-2030) คาดการณ์รายได้รวมสูงถึง USD 14 billion ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะถูก นำกลับมาลงทุนเพื่อพัฒนาฟุตบอลทั่วโลก และสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและ grassroots football เพื่อขยายโอกาสให้ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพของสมาคมฟุตบอลทั่วโลก
ขณะที่ FIFA Congress ครั้งที่ 77 จะจัดขึ้น ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อคโค ในวันที่ 18 มีนาคม 2570 พร้อมวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า)