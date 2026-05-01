โอลิมปิคไทย ฯ - สุพรรณบุรีเดินหน้าเต็มกำลัง! ประชุมเตรียมจัด “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2026”

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสุพรรณบุรี , กระทรวงอุตสาหกรรม , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งแรก สำหรับการจัดกิจกรรม “OLYMPIC DAY 2026” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , ดร.อุดม โปร่งฟ้า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี , นายศุภวัฒน์ จงศิริ ‘ศุภักษร’ ประธาน บริษัท คอมอาร์ต โปรดักชั่น จำกัด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายโอลิมปิกสากล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม
สำหรับปี 2026 นี้ กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “Let’s Move Together” มุ่งชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม “ขยับไปด้วยกัน” เพื่อสุขภาพที่ดี มิตรภาพ ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกัน ภายใต้ค่านิยมโอลิมปิก ได้แก่ ความเป็นเลิศ มิตรภาพ และความเคารพ
ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ควบคู่กับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชน กิจกรรมเพื่อสังคม การจัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา “OLYMPIC DAY FAIR” ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงการร่วมกันออกกำลังกายเต้นแอโรบิก และชมการแสดงดนตรีจากศิลปิน
การจัดงานครั้งนี้ยังมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านการเดินทางเข้าร่วมงานของนักวิ่ง ครอบครัว และประชาชนจากทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งแรกนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ “OLYMPIC DAY SUPHANBURI 2026” เป็นมากกว่างานวิ่ง แต่เป็นพื้นที่แห่งการขยับร่วมกันของคนในสังคม ภายใต้แนวคิด “Let’s Move Together” ทั้งนี้ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงาน Olympic Day 2026 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2569 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยจะเปิดให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
