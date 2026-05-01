“สมนต์วฤณ” ฉายแววต่อเนื่องซิว 3 ทอง ยิมนาสติก JRC

สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ นักกีฬายิมนาสติกเยาวชนทีมชาติไทย ประกาศศักดาเป็นดาวจรัสแสง กวาด 3 เหรียญทอง ขณะที่รุ่นประชาชน นักกีฬาจากรัสเซียซิว 2 ทอง “ครูไก่” พอใจนักกีฬาพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เห็นแววอนาคนทีมชาติเพิ่มหลายคน
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รายการ JRC Rhythmic Gymnastics Star Championship ครั้งที่ 5 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา เมื่อ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติ เข้ามานั่งชมเพื่อคัดเลือกดาวรุ่งเข้าสู่แคมป์ทีมชาติ โดยผลที่น่าสนใจ มีดังนี้
รุ่นเยาวชน 12-15 ปี อุปกรณ์ห่วง เหรียญทองเป็นของ บุษกล ต้นสาลี (JRC.A) 22.350 คะแนน, เหรียญเงิน สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ (JRC.A) 21.300 คะแนน, เหรียญทองแดง โอเล็กซา เตชะธรรมรักษ์ (เสนาชัย ยิมส์) 20.050 คะแนน, อุปกรณ์บอล เหรียญทอง สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ (JRC.A) 20.800 คะแนน, เหรียญเงิน นิรชา เปี่ยมจันทร์ (Infinity) 20.050 คะแนน, เหรียญทองแดง บุษกล ต้นสาลี (JRC.A) 19.300 คะแนน
อุปกรณ์คฑา เหรียญทอง สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ (JRC.A) 24.250 คะแนน, เหรียญเงิน โอเล็กซา เตชะธรรมรักษ์ (เสนาชัย ยิมส์) 21.250 คะแนน, เหรียญทองแดง นิรชา เปี่ยมจันทร์ (Infinity) 21.050 คะแนน, อุปกรณ์ ริบบิ้น เหรียญทอง สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ (JRC.A) 22.850 คะแนน, เหรียญเงิน กิ่งฟ้า บุปผา (Infinity) 18.100 คะแนน, เหรียญทองแดง ลานนา วิธุรกุล (JRC. A) 18.000 คะแนน
รุ่นประชาชน อุปกรณ์ห่วง เหรียญทอง “แสนดี” สิขรี สุทธิรักษ์ (นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย สโมสร JRC. ) 26.250 คะแนน, เหรียญเงิน Veronica Zabrodina (รัสเซีย) 24.700 คะแนน, เหรียญทองแดง “มีตังส์” สิตานันท์ เอกบรรณสิงห์ (นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย สโมสร JRC. ) 23.850 คะแนน, อุกรณ์บอล เหรียญทอง เวโรนิกา ซาโบรดินา (รัสเซีย) 25.050 คะแนน , เหรียญเงิน “แสนดี” สิขรี สุทธิรักษ์ (นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย สโมสร JRC. ) 24.750 คะแนน, เหรียญทองแดง “มีตังส์” สิตานันท์ เอกบรรณสิงห์ (สโมสร JRC. ) “20.150 คะแนน
อุปกรณ์คฑา เหรียญทอง พัชญาธรณ์ หงษ์ปภา (เยี่ยมยิมส์) 26.500 คะแนน, เหรียญเงิน เวโรนิกา ซาโบรดินา
รัสเซีย) 24.550 คะแนน, เหรียญทองแดง “แสนดี” สิขรี สุทธิรักษ์ (สโมสร JRC.) 24.150 คะแนน, อุปกรณ์ริบบิ้น เหรียญทอง เวโรนิกา ซาโบรดินา (รัสเซีย) 24.550 คะแนน, เหรียญเงิน พรรษพร ทับทอง( นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย สโมสร JRC) 23.400 คะแนน, เหรียญทองแดง “มีตังส์” สิตานัน เอกบรรณสิงห์ (สโมสร JRC) 22.550 คะแนน
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย กล่าวว่า ในส่วนของการแข่งขันยิมนาสติกลีลา JRC. จบลงแล้ว ต้องบอกว่าถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด นักกีฬาหลายสโมสรมีการพัฒนาดีแบบก้าวกระโดด แถมนักกีฬาทีมชาติทำคะแนนดีกว่าทุกปี ที่สำคัญมีนักยิมจาก รัสเซีย เวโรนิกา ซาโบรดินา เป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่ง ก็มาคว้า 2 เหรียญทองจากรายการนี้ รวมทั้งนักยิมนาสติกจาก ไต้หวัน เก่งไม่แพ้กัน จึงทำให้การแข่งขันเข้มข้น เหรียญทองกระจายทุกอุปกรณ์ ยกเว้น สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ เยาวชนทีมชาติ ที่กวาด 3 เหรียญทอง กับอีก 1 เหรียญเงิน หลังจากนี้จะมีการสรุปเรียกดาวรุ่งที่พัฒนาเข้าร่วมซ้อมในแคมป์ทีมชาติจำนวนหลายคน
สำหรับในวันที่ 2 พ.ค. จะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก บรรดาทีมชาติไทยลงแข่งขันกันพร้อมหน้า ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี ที่ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา