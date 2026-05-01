ทีมหวดยู-14 ชายไทยเฉือนเกาหลี ทะยานตัดเชือกพร้อมซิวตั๋วชิงแชมป์โลกรอบไฟนอลส์

ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบคัดเลือกตัวแทนโซนเอเชีย/โอเชียเนีย รายการ "2026 ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เทนนิส, เอเชีย/โอเชียเนีย ไฟนอลส์ ควอลิฟายอิ้ง อีเวนท์" ณ เมืองกูชิง รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 เป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีใต้
คู่แรก เดี่ยวมือสอง “น้องอันปัน” ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล เก็บแต้มแรกให้ทีมไทยขึ้นนำ หลังจากเอาชนะ ฮง ซึง ยู ได้ 2 เซตรวด 7-6 ไทเบรก 8-6 และ 6-1 ทว่า เกาหลีใต้ มาได้แต้มตีเสมอจากเดี่ยวมือหนึ่ง ซึ่ง “น้องเเทน” วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ แพ้ให้แก่ ชเว มิงออน ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 1-6, 6-1 และ 5-7
ประเภทคู่ ซึ่งเป็นแมทช์ชี้ชะตา ปัณณพรรธน์ จับคู่กับ วริษฐ์ ดวลแร็กเกตกับ ฮง ซึง ยู และ ชเว มิงออน ผลปรากฎว่า คู่ไทยแพ้เซตแรกไปก่อน 4-6 ทว่า มาคว้าชัยในเซตสองได้สำเร็จ 6-1 ทำให้เสมอ 1-1 เซต ต้องดวลซูเปอร์ไทเบรกตัดสิน และเป็น ปัณณพรรธน์ กับ วริษฐ์ ที่ผนึกกำลัง ช่วยกันสู้ จนสามารถเฉือนชนะได้อย่างสุดมัน ส่งผลให้ชนะรวม 2-1 เซต 4-6, 6-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8
สรุป นักหวดเยาวชนชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ ทีมชาติเกาหลีใต้ 2-1 คู่ ทะยานสู่รอบรองชนะเลิศ หรือ 4 ทีมสุดท้าย ไปพบกับ ญี่ปุ่น นอกจากนี้ ทีมชาติไทย ยังคว้าสิทธิ์ 1 ใน 4 ทีมสุดท้าย ได้ไปแข่งขัน "2026 ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ เทนนิส" รอบไฟนอลส์ หรือรอบ 16 ทีมสุดท้ายของโลกด้วย
"โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย กล่าวว่า ต้องชื่นชมและขอบใจนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและพยายามทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละแมทช์ให้ดีที่สุด รวมทั้งขอบคุณผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยทีมได้เป็นอย่างมากในการดูแลนักกีฬาให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันอยู่เสมอ และที่สำคัญ ต้องขอบคุณ นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมฯ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ที่สนับสนุนทีมไทยอย่างเต็มที่ รวมทั้งกองเชียร์ชาวไทย
"จากผลงานที่เราเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ทำให้ทีมชาติไทยได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบไฟนอลส์ หรือรอบสุดท้ายของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ยังไม่จบการแข่งขันก็ตาม" โค้ชเอ็กซ์ กล่าว
สำหรับ "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน นั้น เพิ่งทำผลงานยอดเยี่ยม ในฐานะกัปตันทีมพาทีมนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่คว้าแชมป์เทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ "2026 บิลลี่ จีน คิง คัพ" พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา
อนึ่ง คณะเทนนิสชายทีมชาติไทย ประกอบด้วย "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย, นายพันธุ์ทิวา ชาวอุทัย เทรนเนอร์ และ 3 นักกีฬาเทนนิสเยาวชนชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ “น้องอันปัน” ปัณณพรรธน์ นิ่มนวลกุล, “น้องเเทน” วริษฐ์ เลิศสินธพานนท์ และ “น้องเดนิส” เดนิส เขียวรักษา จากชลบุรี