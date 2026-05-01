สุดมันส์!! ส่งต่องานมหาสงกรานต์ ครั้งแรกในเมืองไทยกับเทศกาลแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Tough Mudder (ทัฟ มัดเดอร์) โดย Spartan Thailand ตอบโจทย์ Sport Tourism นานาชาติกว่า 2 พันคนจากกว่า 20 ประเทศ คาดเงินสะพัดกว่า 150 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ที่โรงแรมอีสพาน่า บ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเทศกาลแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก รายการ "2026 Pattaya Tough Mudder" ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายอิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกันกล่าวถึงความพร้อมในการเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลก และการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามจากทั่วประเทศและทั่วโลก
ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ CEO - Runrio Thailand, Ms. Fusako Kasai, International Race Director/Quality manager, คุณกัลยา ศรีนันทวงศ์ 2026 Official Tough Mudder Thailand Band Ambassador และคุณสุวิโรจน์ ลีลาประชากุล 2026 Official Tough Mudder Thailand Band Ambassador ร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงาน "2026 Pattaya Tough Mudder" ซึ่งเป็นการจัดงานวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก และเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับในกาสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจในพื้นที่จัดงาน และยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน "2026 Pattaya Tough Mudder" ประกอบด้วย Shokubutsu / Raw.Recovery / Pocari Sweat / Ginzy / Eastpana Hotel / The Movement Playground
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังกับ จังหวัดชลบุรี และสปาร์ตัน ไทยแลนด์ ร่วมกันจัดเทศกาลแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก รายการ "2026 Pattaya Tough Mudder" เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการแข่งขันวิ่ง
โคลนฝ่าด่านระดับโลกรายการนี้ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วิสดอม วัลเลย์ จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เป็นการตอบโจทย์นโยบาย Sport Tourism ของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาลิขสิทธิ์ระดับโลกเพื่อมุ่งหมายการเป็น International Sport Tourism ของประเทศ
เทศกาลแข่งขันวิ่งโคลนลิขสิทธิ์ฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก "2026 Pattaya Tough Mudder" คาดว่าจะมีนักกีฬานานาชาติกว่า 2 พันคนจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดย Tough Mudder คือคอมมูนิตี้ของคนธรรมดาที่มีหัวใจนักสู้เกินธรรมดา ซึ่งจะต้องฝ่าด่านอุปสรรคและโคลนสุดหฤโหดระดับโลก เพื่อทดสอบพลังร่างกาย ความแกร่งทางจิตใจและจิตวิญญาณของการช่วยเหลือกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นปีน คลาน ลุยโคลนแบบไม่หยุด เหนื่อยแค่ไหน ก็ต้องไปต่อ และนี่ไม่ใช่แค่งานวิ่ง แต่คือประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยโคลน อุปสรรค และความท้าทายที่คุณต้องฝ่าฟันไปด้วยตัวเองและทีม
กิจกรรมสำหรับทุกคนทุกสนามของ Tough Mudder (ทัฟ มัดเดอร์) ยึดหัวใจสำคัญคือ “ทีมเวิร์ค” พร้อมด่านอุปสรรคระดับเวิลด์คลาสที่รอให้คุณพิชิต ไม่ว่าจะเป็นระยะ 5K หรือความท้าทายวิ่งข้ามคืน เรามีสนามที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
Tough Mudder (ทัฟ มัดเดอร์) คือกิจกรรมวิ่งวิบากเชิงประสบการณ์ระดับโลกที่เน้นความท้าทายผ่านด่านอุปสรรคต่างๆ (Obstacle Course Race - OCR) โดยมีประวัติและจุดเด่นสำคัญ
แนวคิดหลัก: ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อจับเวลา แต่เป็นการวิ่งเพื่อ "ความร่วมมือ" ทีมเดียวกันต้องช่วยกันฝ่าด่านอุปสรรค
ต้นกำเนิด: Tough Mudder ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นมากกว่างานวิ่งธรรมดา แต่เป็นสนามทดสอบความอึด ความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจ โดยเน้นการฝ่าด่านโคลน
ลักษณะสนาม: สนามจะอัดแน่นไปด้วยด่านอุปสรรคกว่า 20 ด่าน บนเส้นทางระยะไกล (เช่น 15 กิโลเมตร) ที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายขีดจำกัด
จุดเด่น: การลุยโคลน (Mud Mile), การปีนป่ายกำแพงสูง, และการช่วยเหลือกันและกัน เพื่อคว้าผ้าคาดหัว Tough Mudder มาครอง
ในประเทศไทย: มีการนำรายการนี้เข้ามาจัดในประเทศไทยเพื่อผลักดันให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ระดับโลกสรุป Tough Mudder คือกิจกรรมวิ่งที่เน้นความสนุก ความโหดจากการลุยโคลน และมิตรภาพ โดยไม่มีการแข่งขันกับผู้อื่น แต่แข่งกับใจตัวเองและอุปสรรค