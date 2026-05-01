“พัชรินทร์” หวด 3 เซต ปราบดาวรุ่ง, “กษิดิศ” ลอยลำตัดเชือกที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 975,600 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2569 ในประเภทเดี่ยว เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน)
"อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช นักหวดชาวขอนแก่น วัย 31 ปี มือ 452 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ พบงานหนักในประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อเจอคู่ต่อกรอย่าง ไอชิ ดาส ดาวรุ่งวัย 18 ปี จากนิวซีแลนด์ มือ 1147 ของโลก ที่โชว์ฟอร์มได้ดี แม้พัชรินทร์จะได้ชัยในเซตแรกไปก่อน แต่เซตสองเป็นสาวนิวซีแลนด์ที่ทำได้ดีกว่า
ฉะนั้น ต้องเล่นเซตสามเพื่อตัดสิน ซึ่งเกมยาวถึงไทเบรก และในขณะที่ พัชรินทร์ นำไทเบรกอยู่ 6-5 ในเกมถัดมา พัชรินทร์ใช้ความเก๋ารีเทิร์นลูกบอลบีบให้ ไอชิ ดาส สวนกลับได้ยาก ทำให้ลูกบอลออกนอกเส้นไป ส่งผลให้ พัชรินทร์ เป็นฝ่ายชนะทันที 2-1 เซต 6-4, 2-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-5 ในเวลาแข่งขัน 2.47 ชั่วโมง ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ อิม ฮีแร จากเกาหลีใต้ มือ 1273 ของโลก
ด้านชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ "บูม" กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสมือ 1 ของไทย มือ 416 ของโลก โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ สิทธารถ ราวัต จากอินเดีย มือ 537 ของโลก และมือวาง 6 ของรายการ ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2 ในเวลา 1.26 ชั่วโมง กษิดิศ ฉลุยสู่รอบรองชนะเลิศ พบกับ มิตสึกิ เหว่ย คัง ลีออง จากมาเลเซีย มือ 640 ของโลก
สำหรับผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ทรรศพร นาคหล่อ (3) แพ้ หลิว ยู่ฮั่น (7-จีน) 6-4, 3-6 และ 4-6, อิม ฮีแร (เกาหลีใต้) ชนะ จาง จุนฮาน (จีน) 6-0, 6-3, อี คยอง ซอ (เกาหลีใต้) ชนะ อี อึนจี (เกาหลีใต้) 2-6, 7-5 และ 6-1, ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ชุง ฮยอน (เกาหลีใต้) ชนะ โมเอรานี บูซิจ (2-ออสเตรเลีย) 6-4, 6-0, มิตสึกิ เหว่ย คัง ลีออง (มาเลเซีย) ชนะ ทาคุยะ คุมาซากะ (5-ญี่ปุ่น) 4-6, 6-3 และ 6-4