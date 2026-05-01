ยกระดับ Sports & Entertainment Platform รวมคอนเทนต์ระดับโลกในแพ็กเดียว “Monomax: ALL MAX,ONE PACK” เริ่มต้นเพียง 187 บาท/เดือน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) หรือ JAS ประกาศความส าเร็จครั้งส าคัญในการยกระดับ ธุรกิจสู่
Sports & Entertainment Platform ระดับภูมิภาค ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ลีกกีฬาระดับโลก ทั้งลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพ 6 ฤดูกาล ใน 4 ประเทศ, ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกจาก “Volleyball World”ถึง 7 ปีเต็ม และลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ แห่งชาติยุโรป (UEFA European Championship) หรือ “ฟุตบอลยูโร2028” ต่อเนื่อง 3 ปี โดยมีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง “Monomax” ภายใต้ บริษัท โมโน เน็กซ์ จ ากัด (มหาชน) หรือMONO เป็นแพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดและย้อนหลังในทุกลีกกีฬาชั้นน าระดับโลก เพื่อให้ “Monomax” ก้าวขึ้นสู่การเป็น “Southeast Asia’s Sports & Entertainment Powerhouse” ศูนย์กลางกีฬา ระดับโลกและคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพ ส าหรับผู้ชม ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครบทุกโมเมนต์สำคัญเกิดขึ้นที่ “Monomax: ALL MAX,ONE PACK”
ดร.โสรัชย์ อัศวประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) หรือ JAS
กล่าวว่า “วันนี้ MONOMAX ไม่ได้เพียงเพิ่มคอนเทนต์ แต่เรากำลังยกระดับมาตรฐานการรับชมสตรีมมิ่งของผู้ชมชาวไทย ให้สามารถเข้าถึงทั้งคอนเทนต์ระดับโลกและประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้ในราคาที่เข้าถึงได้” โดยแพลตฟอร์ม Monomax ได้พัฒนาเพื่อรองรับการ
ใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ รองรับความคมชัดสูงสุดระดับ 4K , รับชมพร้อมกันได้สูงสุด 2 จอ, รองรับการใช้งานผ่าน มือถือ สมาร์ททีวีและคอมพิวเตอร์ วันนี้ ประกาศราคาใหม่ 3 แพ็กเกจ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์
1. ENTERTAINMENT : แพ็กเกจดูเพลินครบทุกเรื่องในแพ็กเดียว ตอบโจทย์ผู้ชมสายบันเทิง ด้วยคอนเทนต์ Exclusive จาก Mono Original ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
• รับชมภาพยนตร์และซีรีส์จาก Mono Original
• รับชมได้ 1 จอ
• ราคา 129 บาท/เดือน หรือ 999 บาท/ปี* (เฉลี่ย 83 บาทต่อเดือน)
2. SPORTS STANDARD : แพ็กเกจครบทุกแมตช์ ส าหรับคุณคนเดียว ครอบคลุมการแข่งขันกีฬาระดับโลก รับชมสด ย้อนหลังและไฮไลต์ ของลีกใหญ่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
ได้แก่ พรีเมียร์ลีก, ดิเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ, คาราบาว คัพ, อีเอฟแอล ทั้งแชมป์ เปี้ยนชิป ลีกวัน ลีกทู, ลีกเอิง, ไทยลีก,
วอลเลย์บอลโลกหลากหลายรายการ และรายการมวยซูฟฟา บ๊อกซิ่ง เป็นต้น
• ความคมชัดระดับ Full HD
• รับชมได้ 1 จอ
• ราคา 399* บาท/เดือน หรือ 3,999 บาท/ปี* (เฉลี่ย 333 บาทต่อเดือน)
3. SPORTS PREMIUM : แพ็กเกจคุ้มค่าดูได้ทั้งครอบครัว
รับชมสม ย้อนหลัง และไฮไลต์ ครบทุกทัวร์นาเมนต์ระดับโลก ได้แก่ พรีเมียร์ลีก, ดิเอมิเรตส์ เอฟเอ คัพ, ยูฟ่าเนชั่นลีก 2026-2027, บอลยูโรรอบคัดเลือก 2027-2028, บอลยูโร 2028, ฟุตบอลชิงแชมป์ แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน 21 ปี, คาราบาว คัพ, อีเอฟแอล ทั้งแชมป์ เปี้ยนชิป ลีกวัน ลีกทู, ลีกเอิง, ไทยลีก, วอลเลย์บอลโลกหลากหลายรายการ และรายการมวยซูฟฟา บ๊อกซิ่ง, เคจวอร์ริเออร์ส เป็นต้น
• ความละเอียดสูงสุดระดับ 4K **
• รับชมพร้อมกันได้ 2 จอ
• รับชมหนัง ซีรีส์ จาก MonoOriginal และกีฬาสด (Live) รวมทั้ง Highlight และ Full Match ย้อนหลัง
• เพิ่มการรับชมบนคอมพิวเตอร์ (PC) ในความละเอียด 512p
• เพิ่มระบบรองรับการดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อการรับชมแบบออฟไลน์
• รายเดือน 599 บาท* (เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือนต่อจอ)
• รายปี 5,999 บาท* (เฉลี่ย 250 บาทต่อเดือน ต่อจอต่อเดือน)
หมายเหตุ: สำหรับฟีเจอร์ระดับพรีเมียม ได้แก่ กำรรับชมควำมละเอียดสูงสุดระดับ 4K, กำรรองรับกำรรับชมผ่ำน
คอมพิวเตอร์ (PC) และระบบกำรดำวน์โหลดเนื้อหำเพื่อกำรรับชมแบบออฟไลน์ จะเริ่มเปิดให้บริกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
พิเศษสุดๆ ช่วงเปิ ดราคาใหม่ Monomax พร้อมมอบโปรโมชัน Early bird ซื้อก่อนใครในแพ็กเกจ
SPORTS STANDARD ราคาเพียง 3,499 บาทต่อป ี (เฉลี่ย 292 บาทต่อเดือน)
SPORTS PREMIUM ราคาเพียง 4,499 บาทต่อป ี (เฉลี่ย 187 บาทต่อเดือนต่อจอ)
ส าหรับผู้ที่สมัครสมาชิกแพ็กเกจ ตั้งแต่วันนี้จนจบฤดูกาล
หรือระหว่างวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2569 รีบสมัครก่อนกลับสู่ราคาปกติ!!!
การเปิดตัวแพ็กเกจราคาใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวส าคัญของ JAS ในการผลักดัน Monomax สู่การเป็นศูนย์กลาง
คอนเทนต์กีฬาและบันเทิงระดับโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชมให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค
ยุคใหม่อย่างครบวงจร
(*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / **เฉพาะเนื้อหาที่รองรับความละเอียด 4K)