"นิกส์" ถล่ม 51 แต้ม เข้ารอบรองตะวันออก

นิว ยอร์ก นิกส์ ปิดซีรีส์ 4-2 เกม เอาชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส ขาดลอยสุดสถิติแฟรนไชส์ 140-89 เฉพาะเพลย์ออฟ ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามสเตท ฟาร์ม อารีนา วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม ตามเวลาไทย
นิกส์ ทำลายสถิติของ NBA ช่วงพักครึ่ง โดยสกอร์ขึ้นนำ 40-15 จบควอเตอร์แรก ห่างสุดยุคเริ่มใช้ ช็อต คล็อค (จับเวลายิง) ผลต่าง 47 แต้มหลังจบควอเตอร์ 2 มากสุดของประวัติศาสตร์เพลย์ออฟ
ขณะที่ชัยชนะด้วยผลต่าง 51 แต้ม หลังจบเกม มากสุดอันดับ 6 ร่วมของ NBA เพลย์ออฟ
เกมนี้ ดายสัน แดเนียลส์ (ฮอว์กส) กับ มิตเชลล์ โรบินสัน (นิกส์) ถูกไล่ออกข้อหาชกต่อยกัน และหลังจาก โอจี อนูโนบี ยิง 2 ลูกโทษ ทำให้ นิกส์ ขึ้นนำ 50 แต้มควอเตอร์ 2
นิกส์ ทำสกอร์เกิน 100 แต้ม ขณะเหลือเวลา 8 นาที 21 วินาทีของควอเตอร์ 3 แล้วถอดผู้เล่นตัวจริงออก ขณะเหลือเวลา 2 นาที 45 วินาทีของควอเตอร์ 3
นิกส์ แชมป์ 2 สมัย ได้ คาร์ล-แอนโธนี ทาวน์ส เซ็นเตอร์ กดทริปเปิล-ดับเบิล 12 แต้ม 11 รีบาวน์ด 10 แอสซิสต์ เจเลน บรันสัน สกอร์ 17 แต้ม 8 แอสซิสต์ อนูโนบี ซัดสูงสุดทีม 29 แต้ม 7 รีบาวน์ด
ส่วน แอตแลนตา ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้าแค่ 12 จาก 39 ลูก ระยะ 3 คะแนนเข้าเป้า 4 จาก 18 ลูก และเสีย 14 เทิร์นโอเวอร์ เฉพาะครึ่งแรก อาศัย เจเลน จอห์นสัน แบกทีม 21 แต้ม นิคเคล อเล็กซานเดอร์-วอล์คเกอร์, ซีเจ แม็คคอลลัม และ โจนาธาน คูมิงกา ส่องคนละ 11 แต้ม
นิว ยอร์ก เข้ารอบรองชนะเลิศ สายตะวันออก รอพบผู้ชนะระหว่าง บอสตัน เซลติกส์ กับ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ซึ่งต้องตัดสินกันถึงเกม 7
ผลการแข่งขันบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก
สายตะวันออก
บอสตัน เซลติกส์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 93-106 (เสมอกัน 3-3 เกม)
สายตะวันตก
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ แพ้ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส 98-110 (มินเนโซตา ชนะ 4-2 เกม)