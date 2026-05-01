“รถถัง” ถึงไทย ครอบครัวรอต้อนรับกลับบ้าน เจ้าตัวโพสต์สั้น “ลุยกันต่อ”

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักชกคนดัง เดินทางกลับถึงไทยแล้ว เมื่อช่วงดึกวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยบรรดาญาติในครอบครัวของเจ้าตัว พร้อมใจกันมารอรับกลับบ้าน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
“รถถัง” ที่เพิ่งพ่าย TKO ในยกที่ 5 ต่อ ทาเครุ เซกาวา พลาดแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง เฉพาะกาล รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Samuria 1 ไปอย่างน่าเสียดาย เมื่อ 29 เม.ย.69 ได้โพสต์รูปตนเองพร้อมภรรยา และญาติๆที่เดินทางมาต้อนรับลงเฟซบุ๊คด้วย โดยเจ้าตัวโพสต์สั้นๆว่า “ขอบคุณครอบครัวที่มารับ ลุยกันต่อ”
สำหรับตัวของ “รถถัง” ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามต่อกับสัญญาของเจ้าตัว กับทาง วัน แชมเปียนชิพ ที่ยังคงคลุมเคลือ แม้ก่อนไฟต์ล่าสุดที่จะชก จะมีการเคลียร์ใจกันแล้ว แต่ก็เป็นการเคลียร์หาบทสรุปเพื่อให้การแข่งขันในไฟต์ระหว่าง ตนเอง กับ ทาเครุ นั้น เดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งก็เชื่อว่าเร็วๆนี้ทั้ง รถถัง และทาง วัน แชมเปียนชิพ จะมีการเปิดโต๊ะเจรจา เพื่อหารือถึงเรื่องสัญญาที่เป็นดราม่าต่างๆให้จบ