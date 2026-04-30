“เฮียฮง” พร้อมเปิดทางผู้มีทุนฯ-เวลานั่งนายกสอยคิว “ผู้การแต้ม” แซะคนดัดจริตขวางปลดสนุ้กพ้นการพนัน

นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ที่ร้านอาหารโฮคิตเช่น ถ.พระราม 3 เมื่อ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีสโมสรสมาชิกจากหลากหลายชมรม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
“เฮียฮง” เผยว่า ภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้หารือเรื่องของระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ เนื่องจากตนจะหมดวาระในช่วงเดือน ก.ย.นี้ ซึ่งตนยินดีสนับสนุนหากมีผู้สมัครที่มีความพร้อมด้านทุนทรัพย์และเวลาในการพัฒนาวงการสนุกเกอร์ ส่วนตัวถ้าสโมสรสมาชิกยังให้ความไว้วางใจก็พร้อมจะทำหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งสมัย
ส่วนเรื่องการผลักดัน กีฬาสนุกเกอร์ ออกจาก พรบ.การพนัน ประเภท ข.นั้น “ผู้การแต้ม” พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ เผยว่า สมาคมได้ยื่นหนังสือกับทางสภา และฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว และได้ชี้แจง เหตุผลความจำเป็น ว่าพรบ.นี้มีมาตั้งแต่ พ.ศ 2478 รวม 91 ปี ไม่เคยมีการแก้ไข การพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ทำได้อย่างลำบาก ผิดกับ ประเทศจีนที่สนับสนุนเต็มที่จนสร้างนักกีฬาขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
“เราเอากีฬาไปผูกกับ การพนันเอง ซึ่งมันไม่ถูกต้อง การพนันจะเล่นตรงไหนก็ได้ ตรงนี้เป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทย เราได้พยายามผลักดัน ทำความเข้าใจกับ สส. และ สว. แล้ว และจะเข้าพบกับ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้”
“ที่จะไม่ผ่านก็เพราะ ดัดจริต มันจะเป็นการพนันหรือเปล่า เด็กจะเสียหรือเปล่า คุณไม่ต้องพูดหรอก ปัจจุบันถ้าจะเล่นการพนัน เข้าไปเล่นออนไลน์กันหมดแล้ว คนที่คัดค้าน อย่าดัดจริต เราต้องมองความเป็นจริง โลกมันพัฒนาแล้ว ถ้าเรายืนแบบนี้มันไม่พัฒนาหรอกครับ มันอยู่ที่การเสนอไป ถ้า มหาดไทยเห็นด้วย สส สว เห็นด้วย เราต้องดูจีน สนับสนุน เด็กของเรายังติดล็อกอีกหลายกีฬานะ เราไม่ได้ทำพือให้เด็กเล่นการพนัน ต้องแยกให้ถูก ถ้าไม่ปลดล็อกเด็กจะซ้อมยังไง พ่อแม่ต้องซือ้โต๊ะให้อย่างเดียวหรือ แล้วมันจะไปเจริญได้อย่างไร ต้องให้เด็กเข้าถึงกีฬานี้ได้อย่างอิสระ”