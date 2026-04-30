ชั้นบนสุดไม่ว่างอีกต่อไป ภรรยาทาเครุโพสต์ภาพ สามีนำเข็มขัดแชมป์โลก ONE ขึ้นประดับตู้โชว์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาโออิ คาวากุชิ ภรรยาของ ทาเครุ เซกาว่า ซุปเปอร์สตาร์นักสู้ชาวญี่ปุ่น โพสต์ภาพ สามี นำเข็มขัดแชมป์โลก (เฉพาะกาล) ของ ONE ที่เจ้าตัวคว้ามาได้ จากการเอาชนะ TKO รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขึ้นไปตั้งโชว์ ประดับไว้ที่ชั้นบนสุดของตู้โชว์อย่างตั้งใจ ซึ่งก็นับเป็นการปิดฉากเส้นทางบนสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม

ภรรยาสาวของ ทาเครุ ได้ลงรูปดังกล่าวพร้อมกับโพสต์ว่า “คุณปล่อยชั้นบนสุดว่างเปล่ามาตลอด เพื่อคว้าเข็มขัด ONE ให้ได้ ภาพที่เขาเอาเข็มขัดแชมป์ที่ต่อสู้ด้วยชีวิต เป็นภาพที่มีความสุขที่สุดที่ฉันเคยเห็นมา ยินดีกับความสำเร็จนี้ จากก้นบึ้งของหัวใจนะ"
