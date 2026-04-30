พร้อมลุย! "ก้อง-สมเกียรติ" ผ่านการทดสอบความฟิต จับคู่ "ยูกิ คุนิอิ" ลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 4 ฮังการี

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยจากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ผ่านความฟิต
และได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ ให้คัมแบ็กลงแข่งขันในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมนี้ โดยจะจับคู่กับ “ยูกิ คุนิอิ” นักบิดชาวญี่ปุ่นที่ลงทำหน้าที่แทน “เจค ดิ๊กสัน” ในสนามนี้
นักบิดขวัญใจชาวไทย "ก้อง-สมเกียรติ" เจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 โชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากรอบฝึกซ้อมในสนามที่ผ่านมา ที่ ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ส่งผลให้เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาจนต้องถอนตัวจากการแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก่อนจะกลับมาพักฟื้นและเรียกความฟิตกลับมาได้สำเร็จ
ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายนนี้ "ก้อง-สมเกียรติ" เข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของ
ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ และได้รับอนุญาตให้ลงแข่งในสุดสัปดาห์นี้ที่ บาลาตอน พาร์ค เซอร์กิต โดยจะจับคู่กับ “ยูกิ” นักบิดชาวญี่ปุ่น ที่รับหน้าที่ลงแข่งแทน “เจค” ในสุดสัปดาห์นี้
"ก้อง-สมเกียรติ" เปิดเผยก่อนเข้าสู่สนาม 4 ว่า "ผมมีความสุขมากที่ผ่านความฟิต และได้เดินทางมาที่นี่ที่ บาลาตอน มันคือครั้งแรกกับสนามแห่งนี้ เพราะปีที่แล้วผมบาดเจ็บและไม่ได้ลงแข่งที่นี่ ส่วนสภาพร่างกายดีขึ้นมากกว่าสนามที่แล้วที่ แอสเซ่น และพรุ่งนี้จะได้เห็นว่าฟีลลิ่งกับรถแข่งเป็นอย่างไร แน่นอนว่าผมจะพยายามอย่างเต็มที่ในสุดสัปดาห์นี้"
"อันดับแรก ผมจะต้องเรียนรู้คาแร็กเตอร์สนาม และทำความเข้าใจกับทุกสิ่ง เพราะนี่คือสิ่งใหม่ทุกอย่างสำหรับผม ผมจะพยายามปรับปรุงไปทีละขั้นตลอดทั้งสุดสัปดาห์ ขอให้ “เจค” ฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด และขอต้อนรับ “ยูกิ คุนิอิ” เข้าสู่พิตของเรา"
"ผมรู้จักเขามานาน ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เราเริ่มแข่ง และเคยเป็นทีมเมทกันอยู่หลายครั้งรวมถึงใน ฮอนด้า ทีม เอเชีย มันยอดเยี่ยมมากที่ได้ทำงานร่วมกันอีก เพราะเขามีประสบการณ์มากอยู่แล้ว และเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยทีมยกระดับรถแข่งให้ได้" นักบิดไทยทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 4 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ก่อนจะจับเวลาในรอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมนี้ และดวลความเร็วเรซแรกในคืนเดียวกัน 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย จากนั้นจะแข่งขันรอบ ซูเปอร์โพลเรซ ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ เวลา 16.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซ 2 เวลา 20.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
