ไทยพ่ายญี่ปุ่น 1-3 จอดก่อนรองฯขนไก่ทีมชิงแชมป์โลก 2026

ทีมแบดมินตันหญิงไทย ต้านแกร่ง ญี่ปุ่นไม่ไหว พ่ายไป 1-3 คู่ ในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศ แบดมินตันประเภททีม ชิงแชมป์โลก "โธมัส-อูเบอร์ คัพ 2026" ที่ เมืองฮอร์เซนส์ ประเทศเดนมาร์ก เมื่อ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ และพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดาย
สำหรับ ผลการแข่งขันทั้ง 4 คู่ มีดังนี้
คู่แรก หญิงเดี่ยวมือ 1 “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก พ่าย อกาเนะ ยามากูชิ มือ 3 ของโลก 0-2 เกม 20-22, 15-21
คู่สอง หญิงคู่มือ 1 “มูนา” เบญญาภา เอี่ยมสอาด กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน พ่าย ยูกิ ฟุกูชิมะ กับ มายะ มัตสึโมโตะ คู่มือ 6 ของโลก 0-2 เกม 20-22, 8-21,
คู่สาม หญิงเดี่ยวมือ 2 “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ มือ 8 ของโลก ชนะ โทโมกะ มิยาซากิ มือ 9 ของโลก 2-1 เกม 15-21, 21-16, 21-19
คู่สี่ หญิงคู่ มือ 2 "มุก" อรณิชา จงสถาพรพันธุ์ กับ "เจน" เฌอย์นิชา สุดใจประภารัตน์ แพ้ อริสะ อิการาชิ กับ เคอิ นากานิชิ 1-2 เกม 21-19, 5-21, 14-21
ด้านทีมชายของไทย ที่นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ซึ่งจบด้วยการเป็นแชมป์สายดี ในรอบแบ่งกลุ่ม มีคิวด้วยกับ เดนมาร์ก เจ้าภาพและอดีตแชมป์ปี 2016 ที่เข้ารอบมาเป็นรองแชมป์กลุ่มซี ช่วงดึกวันที่ 30 เม.ย.69 โดยจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 23.00 น. เวลาไทย