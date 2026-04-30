“อมรินทร์” ประเดิมนำบนคลับเฮาส์ สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ รอบแรก

อมรินทร์ กรัยวิเชียร ประเดิมหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 ขึ้นนำบนคลับเฮาส์ ในรอบแรกของการแข่งขัน “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026” ที่สนามระยอง กรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ พาร์ 71 เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา โดยมี รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ ตามหลังสโตรคเดียว
ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ จัดการแข่งขันรายการที่ 3 ของฤดูกาล "สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคมนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมแข่งขัน 144 คน โดยแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 450,000 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกต้องหยุดพักเนื่องจากฝนตก ทำให้มีนักกอล์ฟ 21 คน เล่นไม่จบ เนื่องจากท้องฟ้ามืด ต้องมาแข่งต่อในวันรุ่งขึ้น ปรากฎว่า อมรินทร์ กรัยวิเชียร ที่เพิ่งคว้าแชมป์ไทยพีจีเอทัวร์เป็นครั้งที่สองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประเดิมหวด 7 อันเดอร์พาร์ 64 จากการทำอีเกิ้ลที่หลุม 10 พาร์ 5 กับอีก 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว ขึ้นนำบนคลับเฮาส์โดยมี รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์ ซึ่งทำ 1 อีเกิ้ล 7 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ ตามหลังหนึ่งสโตรค
อมรินทร์ ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์ เผยหลังขึ้นนำรอบแรกว่า “วันนี้ออกช่วงเช้าลมไม่ค่อยแรง ผมสตาร์ทได้ดีมาก น่าจะไม่เคยออกสตาร์ทได้ดีแบบนี้มาก่อน จากนั้นก็คิดว่าต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นเพราะว่านักกอล์ฟแต่ละคนก็ฝีมือดีและอีกสามวันที่เหลือก็คงยากกว่านี้”
ขณะที่ นิรันดร์ แซ่อึ้ง ทำ 5 เบอร์ดี้ ไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 5 อันเดอร์พาร์ 66 รั้งอันดับ 3 โดยมี เข้มข้น ลิมพะสุต, ฉ่างไท้ สุดโสม, ภาณุพล พิทยารัฐ, ธันยากร ครองผา และคริสโตเฟอร์ ฮิคแมน จากสหรัฐฯ ตามมาที่อันดับ 4 ร่วม ด้วยสกอร์คนละ 3 อันเดอร์พาร์ 68
ทางด้าน อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์ อดีตแชมป์ปี 2015 ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 69 เท่ากับ เนติพงศ์ ศรีทอง, ภูมิ ภัทโรพงศ์, วิชญภัทร สินสร้าง, วิชญ์ ปิติพัฒน์ และธนรัชต์ ศรีสถาพร ส่วน ธรรมนูญ ศรีโรจน์, จอห์น คัทลิน, แสงชัย แก้วเจริญ,วรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ,วาริษ มั่นธรณ์ และคยอ เท็ต อู จากเมียนม่า ทำคนละ 1 อันเดอร์พาร์ 70