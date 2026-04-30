“ภัทราภรณ์” ซิว 2 เหรียญทอง ยิมนาสติก JRC แชมเปี้ยนชิพ

นักยิมนาสติกสโมสรเด็กเล็กเพชรเกษม และ สโมสรจินตนา โดย ด.ญ.ด.ญ.ภัทราภรณ์ ศิริพรรณรังสี ฉายแววดาวดวงใหม่ โชว์ลีลาอย่างเหนือชั้น คว้า 2 เหรียญทอง ในการแข่งขันศึก JRC Rhythmic Gymnastics Star Championship
การแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รายการ JRC Rhythmic Gymnastics Star Championship ครั้งที่ 5 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยมี ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติ เข้ามานั่งชมตลอดการแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้เดินทางเข้าไปชมกันเป็นจำนวนมาก
รุ่นอายุ 7 ปี ประเภททีม มีเข่งขัน 8 สโมสร ผลปรากฏว่า เหรียญทอง ตกเป็นของ ทีมสโมสร เด็กเล็กเพชรเกษม 81 ( ด.ญ.อารยา ชูพันธ์, ด.ญ.ทิพย์ประภา ตรีทิพย์วาณิชย์, ด.ญ.ภัทราภรณ์ ศิริพรรณรังสี) ทำได้ ทำได้ 99.860 คะแนน ส่วนเหรียญเงิน สโมสร CHO Rhythmic Gym A ( ทำได้ 65.650 คะแนน) และเหรียญทองแดง สโมสร CHO Rhythmic Gym B (ทำได้ 62.750 คะแนน), รุ่น 7 ปี ประเภทบุคคล เหรียญทองเป็นของ ด.ญ.ภัทราภรณ์ ศิริพรรณรังสี 38.850 คะแนน, เหรียญเงิน ด.ญ.อารยา ชูพันธ์ 36.460 คะแนน และเหรียญทองแดง ด.ญ.ธันนิชา ศรีพัชรจิรโชติ (สโมสรเยี่ยมยิมส์) 35.900 คะแนน
ประเภทกรุ๊ปจูเนียร์ อุปกรณ์ 5 บอล เหรียญทอง สโมสร จินตนา 18.500 คะแนน, เหรียญเงิน สโมสร เสนาชัย 14.750 คะแนน, อุปกรณ์ 5 ริบบิ้นส์ เหรียญทอง สโมสร JRC 9.800 คะแนน, เหรียญเงิน สโมสร เสนาชัย 9.700 คะแนน ประเภทรวม 2 อุปกรณ์ (5 บอล + 5 ริบบิ้นส์) เหรียญทองสโมสร จินตนา 28.300 คะแนน, เหรียญเงิน สโมสร เสนาชัย 24.450 คะแนน
สำหรับในวันที่ 1 พฤษภาคม จะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกลีลา 4 อุปกรณ์ (ห่วง , คฑา, ริบบิ้น, บอล ) รุ่นเยาวชนอายุ 12-15 ปี และ รุ่นประชาชน โดยบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงแข่งขันครบทุกคน เริ่มเวลา 08.00 น. ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี ที่ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา