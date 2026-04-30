"กษิดิศ" เฉือนหนุ่มญี่ปุ่นทะลุก่อนรองฯ สาวไทยไม่พลาดหวดไอทีเอฟที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 975,600 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2569 เป็นการแข่งขันรอบสอง (16 คน)
"บูม" กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสมือ 1 ของไทย มือ 416 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ต้องออกแรงหวดถึง 3 เซต ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยว รอบ 16 คน หลังจากเจอคู่แข่งขันอย่าง ไทเซ อิจิคาวะ หนุ่มญี่ปุ่น มือ 852 ของโลก ที่เล่นได้อย่างเหนียวแน่น และมีเกมท้ายคอร์ทที่สูสีกันมาก
เซตแรก ดวลกันสนุกชนิดที่ต้องตัดสินด้วยไทเบรก และเป็น กษิดิศ ที่เสิร์ฟได้ดี และยิงวินเนอร์ท้ายคอร์ทที่เฉียบขาด ทำให้คว้าชัยได้ก่อน 7-6 ไทเบรก 7-1 ทว่า เซตสอง เกมเป็นของหนุ่มญี่ปุ่น ชนะไป 6-4 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซต และในเซตสาม หลังจากสกอร์อยู่ที่ 4-4 กษิดิศเบรกได้สำเร็จในเกมที่ 9 จึงเป็นฝ่ายขึ้นนำ 5-4 และออกมาเสิร์ฟปิดเซต เอาชนะไป 6-4 สรุป กษิดิศ ชนะ ไทเซ อิจิคาวะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-1, 4-6 และ 6-4 ในเวลา 2.38 ชั่วโมง
แมทช์นี้ กษิดิศ เสิร์ฟเอซได้ถึง 13 ครั้ง เสียเพียง 1 ดับเบิลฟอลท์ ในขณะที่หนุ่มญี่ปุ่น เสิร์ฟเอซได้ 4 ครั้ง แต่เสียถึง 6 ดับเบิลฟอลท์ ส่วนในรอบก่อนรองชนะเลิศ หรือ 8 คนสุดท้ายนั้น กษิดิศ จะพบกับ สิทธารถ ราวัต จากอินเดีย มือ 537 ของโลก และมือวาง 6 ของรายการ
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว 2 นักเทนนิสสาวไทยคว้าชัยในการแข่งขันรอบสองหรือ 16 คน โดย "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช มือ 452 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการ ชนะ จาง ซู ฮา จากเกาหลีใต้ มือ 1273 ของโลก 2-0 เซต 6-3, 6-1 และ "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือ 593 ของโลก และมือวาง 3 ชนะ เอลซ่า วาน จากมาเลเซีย มือ 1465 ของโลก ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-5 และ 4-1 Ret. โดย เอลซ่า วาน ได้ขอยอมแพ้ เนื่องจากเจ็บกล้ามเนื้อท้อง
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบ 16 คน กมลวรรณ ยอดเพ็ชร แพ้ ไอชิ ดาส (นิวซีแลนด์) 4-6, 6-7(4-7), หลิว ยู่ฮั่น (จีน) ชนะ ยูกะ โฮโซกิ (ญี่ปุ่น) 3-6, 6-4 และ 6-2
ชายเดี่ยว รอบ 16 คน สิทธารถ ราวัต (6-อินเดีย) ชนะ ชินจิ ฮาซาวะ (ญี่ปุ่น) 6-2, 6-3, มิตสึกิ เหว่ย คัง เลออง (มาเลเซีย) ชนะ โจชัว ชาร์ลตัน (ออสเตรเลีย) 7-5, 3-6 และ 6-2, ทาคุยะ คุมาซากะ (5-ญี่ปุ่น) ชนะ มาน เกศาร์วานี (อินเดีย) 6-4, 6-4, ครูซ ฮิววิตต์ (ออสเตรเลีย) ชนะ โคลิน ซินแคลร์ (8-นอร์เทิร์นมาเรียนา) 7-6(7-0), 6-4, โมเอรานี บูซิจ (2-ออสเตรเลีย) ชนะ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี (อินโดนีเซีย) 6-4, 6-3