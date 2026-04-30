กรมพลศึกษาจัดวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ ยกทีมมอบความรู้สู่ "สุราษฎร์ธานีเกมส์"

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม Sports Science Showcase วิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของเด็กและเยาวชน (Sports Science Showcase )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา และ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมแถลงข่าว
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เตรียมจัดกิจกรรม Sports Science Showcase ประจำปี พ.ศ. 2569 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้มหกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2569 "สุราษฎร์ธานีเกมส์ ตั้งแต่วันที่ 7-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยจะนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาลงสู่พื้นที่จริงผ่านบูธกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศ รวมถึงเยาวชนและประชาชนที่สนใจ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ อาทิ การประเมินสมรรถภาพทางกาย การให้คำแนะนำด้านโภชนาการและการฝึกซ้อม การป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ ตลอดจนเวิร์คช็อปให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับการกิจของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ในการนำองค์ความรู้ด้านสรีรวิทยาการออกกำลังกาย โภชนาการ จิตวิทยาการกีฬา และเวชศาสตร์การกีฬา มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เยาวชน และประชาชน พร้อมส่งเสริมให้การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นส่วนส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ลดความเสียงการบาดเจ็บ และยกระดับคณภาพชีวิตอย่างยืน
การจัดงาน Sports Science Showcase 2569 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับวงการกีฬาไทย โดยใช้ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล และสร้างรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชนในระยะยาว