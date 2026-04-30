“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ส่งสองนักบิดดาวรุ่ง "มิกซ์-ธนัช" กับ “ไฮเปค-กฤษฎา” ลุยมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ 2026 สนามแรก

“ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” มุ่งมั่นวางรากฐานและส่งเสริมผลักดันนักบิดดาวรุ่งไทยให้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยในฤดูกาล 2026 สองนักบิดดาวรุ่ง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว กับ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ จะควบรถ Honda CBR600RR ลงไล่ล่าความสำเร็จในการแข่งขัน ศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ อีกครั้งในคลาส MSBK600
สำหรับ "มิกซ์-ธนัช" เคยเข้าร่วมการแข่งขัน ศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ คลาส MSBK600 มาแล้วในปี 2024 และสามารถสร้างผลงานคว้าแชมป์ได้ 1 ครั้ง รองแชมป์ 2 ครั้ง และอันดับที่ 3 ทั้งหมด 4 ครั้ง เก็บคะแนนสะสมรวม 129 คะแนนได้รองแชมป์ประจำฤดูกาลไปครอง
ขณะที่ “ไฮเปค-กฤษฎา” เคยฝากผลงานเอาไว้เช่นกันในคลาส MSBK250 โดยคว้ารองแชมป์ได้ 2 ครั้งและอันดับที่ 3 อีก 2 ครั้ง รวมเป็น 4 โพเดียมจากการลงแข่งขันทั้งหมด 6 เรซ จาก 8 เรซ เก็บคะแนนสะสมไป 94 คะแนน
การแข่งขัน ศึกเอ็มเอเอ็ม มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ฤดูกาล 2026 คลาส MSBK600 มีกำหนดการแข่งขันทั้งหมด 4 สนามรวม 8 เรซ โดยสนามแรกจะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคมนี้ ณ เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
โดยสองนักบิดจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” จะลงสนามรอบฝึกซ้อมในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม
เวลา 12.50-13.20 น. และ 16.45-17.15 น. จากนั้นจะลงแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อจัดลำดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม เวลา 11.15-11.45 น. ต่อด้วยการแข่งขันเรซ 1 เวลา 15.50 น. ขณะที่เรซ 2 จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม เวลา 15.50 น.
