“รถถัง” ยอมรับกำลังอ่อนแอ สัญญาสักวันผมจะกลับมา

รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยไทยคนดัง เคลื่อนไหวอีกครั้งในโซเชียลมีเดีย โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพครอบครัว ที่มีภรรยา อัยด้า ลูกทรายกองดิน และลูกน้อย ก่อนร่ายเปิดใจถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานี้ หลังเพิ่งพ่าย TKO ต่อ ทาเครุ เซกาวา ซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ในยก 5 ศึก ONE Samurai 1
“รถถัง” ได้โพสต์ภาพครอบครัววันมาส่งที่สนามบินก่อนออกเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อทำศึกสำคัญไฟต์นี้ โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษลงอินสตาแกรม และแปลเป็นไทยความหมายว่า
“ครอบครัวของผมอยู่เคียงข้างผมเสมอ และแฟนๆที่ยังคอยสนับสนุนผม ผมขอบคุณที่รักผมมาตลอด วันนี้ผมรู้สึกอ่อนแอ แต่สักวันผมจะกลับมาเพื่อทุกคน”