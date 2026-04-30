ทัพเอเชียนบีชเกมส์ไทย จบอันดับ 2 คว้า 10 ทอง กกท.เตรียมต่อยอดสู่เอเชียนเกมส์

ทัพนักกีฬาไทย จบอันดับ 2 คว้า 10 เหรียญทอง มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ส่วนเจ้าภาพจีน ยึดอันดับ 1 กวาด 24 เหรียญทอง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พอใจตำแหน่งรองเจ้าเหรียญทอง เพราะหวังติดท็อป 3 เอาไว้ แม้จะพลาดเป้าจาก 15 เหรียญทองไปก็ตาม เตรียมนำผลงาน ข้อมูล และสถิติของนักกีฬา ไปต่อยอดเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 เดือนกันยายน 2569 ที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากผลงาน 10 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทำได้จากมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจบอันดับ 2 ของตาราง ภาพรวมถือว่าน่าพอใจกับตำแหน่งรองเจ้าเหรียญทอง เพราะหวังติดท็อป 3 เอาไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน แม้จะพลาดเป้าจาก 15 เหรียญทองไปก็ตาม
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า ครั้งนี้ต้องชื่นชมหลายชนิดกีฬา ไม่ว่าจะเป็น กรีฑาชายหาด, เทคบอล, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด), เรือมังกร และ วอลเลย์บอลชายหาด ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองมาครอง ขณะที่บางชนิดกีฬาที่ได้เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ถือว่าน่าเสียดาย ซึ่งทุกคนต้องนำประสบการณ์ตรงนี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป แต่โดยรวมแล้วสามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ได้
“ครั้งนี้เราอาจไม่ได้มองที่จำนวนเหรียญรางวัลเป็นหลัก เหนือสิ่งอื่นใดคือประสบการณ์ที่ได้รับ และการได้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกาย เพราะบางชนิดกีฬาชื่ออาจจะเหมือนกีฬาสากลทั่วไป แต่กติกา วิธีการแข่งขันอาจไม่เหมือน ทว่าถือว่าทำให้นักกีฬาไทยได้มีเวทีทดสอบฝีมือกับชาติชั้นนำในเอเชีย ซึ่งหลายชนิดกีฬาในเอเชียนบีชเกมส์ ใช้นักกีฬากลุ่มเดียวกับเอเชียนเกมส์ แน่นอนว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมจะดำเนินต่อเนื่องยาวไปจนถึงเอเชียนเกมส์ ซึ่งกกท. จะนำผลงาน ข้อมูล และสถิติทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเอเชียนบีชเกมส์ มาวิเคราะห์ และยกระดับทัพนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป” ดร.ก้องศักด กล่าว
มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ที่เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ปิดฉากลงแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยทัพนักกีฬาไทย ที่เข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ 176 คน ครบทั้ง 14 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน คว้ามาได้ 10 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง เป็นอันดับ 2 ของตารางเหรียญ ส่วนเจ้าเหรียญทองเป็นของ จีน เจ้าภาพ กวาดไป 24 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง ขณะที่อันดับ 3 อิหร่าน 9 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ทั้งนี้ 10 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง ของนักกีฬาไทย ทำได้จาก กรีฑาชายหาด 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน, เทคบอล 3 เหรียญทอง, เรือใบ (วินด์เซิร์ฟ และไคท์บอร์ด) 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง, เรือมังกร 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง, วอลเลย์บอลชายหาด 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง, บาสเกตบอล 3x3 ได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง, แฮนด์บอลชายหาด 2 เหรียญทองแดง, โปโลน้ำ 1 เหรียญทองแดง และยูยิตสู 1 เหรียญทองแดง
สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 7 จะมีขึ้นที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2028