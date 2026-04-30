"เจ้า ซินถง" ไม่รอดอาถรรพ์ครูซิเบิล ร่วง 8 คนสนุกเกอร์โลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เจ้า ซินถง กลายเป็นเหยือคนล่าสุดของ "อาถรรพ์ครูซิเบิล" หลังแพ้ ชอน เมอร์ฟี จาก อังกฤษ 10-13 เฟรม ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก วันพุธที่ 29 เมษายน

เจ้า วัย 29 ปี สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกคนแรกของจีน โดยเอาชนะ มาร์ก วิลเลียมส์ จาก เวลส์ 18-12 รอบชิงชนะเลิศ ปี 2025

แต่ผลการแข่งขันวันพุธที่ผ่านมา (29 เม.ย.) ทำให้ยังไม่มีแชมป์โลกสมัยแรกคนใดป้องกันตำแหน่งไว้ได้ นับตั้งแต่ย้ายมาแข่งขันที่ครูซิเบิล เธียเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ ปี 1977

ขณะที่ เมอร์ฟี ต้องการชัยชนะเพียง 2 แมตช์ เพื่อคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ของอาชีพ ต่อจากปี 2005