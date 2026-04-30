"คันนิงแฮม" กดแต้มสูงสุด ต่ออายุ "พิสตันส์"

ดีทรอยต์ พิสตันส์ ตีตื้น 2-3 เกม เอาชนะ ออร์แลนโด แมจิก 116-109 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก ที่สนามลิตเติล ซีซาร์ส อารีนา วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน ตามเวลาไทย
เคด คันนิงแฮม การ์ดความหวัง ทำสกอร์สูงสุดแฟรนไชส์ 45 แต้ม เฉพาะเพลย์ออฟ รวมลูกสเต็ปถอยหลัง จัมพ์ชูต เหลือเวลา 32 วินาที ต่ออายุ พิสตันส์ ทีมอันดับ 1 ของสายตะวันออก
อย่างไรก็ตาม แมจิก สถิติชนะ 0 แพ้ 10 เฉพาะการเล่นเกม 5 นอกบ้าน ยังมีโอกาสย้ายไปปิดซีรีส์เกม 6 ที่เมืองออร์แลนโด วันที่ 1 พ.ค. (ไทย)
พิสตันส์ แชมป์ 3 สมัย ไม่เคยตกเป็นรอง โดยขึ้นนำ 15 แต้มควอเตอร์ 4 แต่ถูก แมจิก กวดเหลือ 3 แต้ม หลัง เปาโล บันเคโร ส่อง 3 คะแนน เหลือเวลา 1 นาที 9 วินาที
บันเคโร ดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2022 ทาบสถิติ คันนิงแฮม 45 แต้ม สูงสุดของอาชีพเฉพาะเพลย์ออฟ แต่ยิงลูกโทษพลาด 7 จาก 12 ลูก
ดีทรอยต์ หวังคัมแบ็กจากเกือบตกรอบสมัยพบ แมจิก ทีมวางอันดับ 8 เมื่อปี 2003 โดยเป็นครั้งแรกแรกทีทีม NBA ตามหลัง 1-3 แล้วแซงปิดซีรีส์ จากทั้งหมด 7 ครั้ง และทีมล่าสุดที่ทำได้ คือ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ ปี 2020 และเป็นทีมแรกที่ทำได้ 2 ครั้ง ภายในฤดูกาลเดียวกัน
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ 2026
สายตะวันออก
โตรอนโต แร็พเตอร์ส แพ้ คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส 120-125 (คลีฟแลนด์ ขึ้นนำ 3-2 เกม)
สายตะวันตก
ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ชนะ แอลเอ เลเกอร์ส (เลเกอร์ส 99-93 ขึ้นนำ 3-2 เกม)