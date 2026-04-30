“ดัสกร” โพสต์ถึง “รถถัง” ยกบทเรียนเจ็บปวดคือครูที่ดี

“โก้” ดัสกร ทองเหลา อดีตนักฟุตบอล ดีกรีกัปตันทีมชาติไทย โพสต์ข้อความให้กำลังใจ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่พ่ายแพ้ในศึก ONE Samurai 1 ต่อ ทาเครุ เซกาวา ผ่านเฟซบุ๊ค ดัสกร ทองเหลา FC ระบุใจความในฐานะที่ตนเองก็เคยเป็นนักกีฬาเช่นกันเข้าใจและรับรู้ความสึกผิดหวังแบบนี้ดี ซึ่งตนเองอยากให้ รถถัง เรียนรู้ความผิดพลาด จากบทเรียนอันเจ็บปวดนี้ เพื่อกลับมาใหม่ในวันหน้า
ดัสกร โพสต์ข้อความระบุว่า “นักกีฬาคือ “นักสู้” เราเข้าใจความรู้สึกนี้ดี เพราะเคยผ่านจุดที่แพ้แล้วโดนถล่มมาก่อน
ความรู้สึกมันหนัก มันเจ็บ แต่มันคือบทเรียนที่โคตรจริง วันนี้ ในวันที่แพ้ “การยอมรับความผิดพลาด” คือความกล้าของคนที่พร้อมจะกลับมา
เพราะความพ่ายแพ้ ไม่ใช่จุดจบของอาชีพ แต่มันคือ “จุดเริ่มต้น” ของความแข็งแกร่งที่แท้จริง คนไทยด้วยกัน ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้น้อง และครอบครัว #รถถังจิตรเมืองนนท์ #ดัสกรทองเหลา”