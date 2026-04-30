ศีลธรรม ล้างตา เพชรน้ำเอก คู่เอกเพชรยินดี ทรูถ่ายสด

ศึกเพชรยินดี มวยไทยพรีเมี่ยม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 ณ เวทีราชดำเนิน คู่เอกที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการพบกันระหว่าง "ศีลธรรม ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง" และ "เพชรน้ำเอก ส.เปรมบุตร" ในพิกัด 130 ปอนด์ ซึ่งถือเป็นการพบกันภาคที่สองหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งดวลกันมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ในฝั่งของ ศีลธรรม ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักชกวัย 20 ปีจากพัทลุงรายนี้ เป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์พันธุ์ดุที่มีจุดเด่นในเรื่องของหัวใจที่เกินร้อย เขาเป็นมวยขวาที่เชี่ยวชาญการเดินบดเข้าหาด้วยการปล้ำตีวงในอย่างเหนียวแน่น ทั้งยังมีแข้งซ้ายที่ออกได้รุนแรงและมีความขยันในการออกอาวุธอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห้ายก ฟอร์มการชกล่าสุดของเขานั้นถือว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจ เพราะสามารถเอาชนะคะแนนคู่แข่งมาได้ถึงสองไฟต์ติดต่อกัน โดยหนึ่งในนั้นคือการเอาชนะเพชรน้ำเอกมาได้ในไฟต์ล่าสุด ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งและลูกขยันคืออาวุธที่น่ากลัวของเขา
ทางด้านคู่ชกอย่าง เพชรน้ำเอก ส.เปรมบุตร นักชกวัย 18 ปีจากปทุมธานี เป็นมวยที่มีรูปร่างสูงยาวโดดเด่นอย่างชัดเจน ด้วยความสูงถึง 183 เซนติเมตร เขาเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องที่ถนัดการดักสาดแข้งและใช้การขวางหน้าแทงเข่าได้อย่างจะแจ้ง นอกจากนี้ยังมีทีเด็ดที่เหลี่ยมการกระชากหักแทงที่อันตราย แม้ไฟต์ที่ผ่านมาเขาจะเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนให้แก่ศิลธรรมไปอย่างเฉียดฉิว แต่ด้วยทักษะมวยที่เหนือกว่าในเรื่องของจังหวะและช่วงชกที่ยาวกว่า ทำให้ไฟต์ล้างตานี้เขามีโอกาสสูงที่จะแก้เกมมาอย่างรัดกุมกว่าเดิม
โดยภาพรวมของคู่นี้ เป็นการปะทะกันระหว่าง "ความขยันและพลังบด" ของศีลธรรม กับ "ความได้เปรียบของรูปร่างและจังหวะฝีมือ" ของเพชรน้ำเอก หากศิลธรรมยังคงเดินเกมบุกเข้าใส่อย่างบ้าดีเดือดเหมือนที่เคยทำ ก็อาจจะบดบี้จนคว้าชัยชนะไปได้อีกครั้ง แต่ในทางกลับกัน หากเพชรน้ำเอกสามารถใช้ความสูงยาวให้เป็นประโยชน์ด้วยการวนออกข้างและดักแทงสกัด ไม่ยอมตกไปอยู่ในเกมวงในของศีลธรรม ก็มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะพลิกสถานการณ์ล้างตาได้สำเร็จในไฟต์สำคัญนี้ แฟนมวยสามารถร่วมลุ้นและติดตามชมความสนุกได้ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และ True Vision NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
แฟนมวยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ศึกเพชรยินดี ได้ทาง ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และ TrueVisions NOW ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
