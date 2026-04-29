“บอสชาตรี” ชื่นชม “โจนาธาน” ฝากข้อความถึง “รถถัง” ย้ำชัดวินัยเป็นสิ่งสำคัญ อย่าหลงระเริงกับชื่อเสียง-เงินทอง

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง วัน แชมเปียนชิพ ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าว หลังจบศึก ONE Samurai 1 เมื่อ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งก็มีการพูดถึงในหลากหลายประเด็น
"บอสชาตรี" ได้เอ่ยปากชื่นชม โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ยอดนักชกจากสหราชอาณาจักร ที่เอาชนะคะแนนเหนือ ยูกิ โยซะ กำปั้นเจ้าถิ่น ป้องกันแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นแบนตัมเวต เอาไว้ได้
"ผมชื่นชอบโจนาธานมาก เขายังคงฝึกซ้อมอย่างหนัก เขายังคงถ่อมตัว และมีวินัยเสมอ เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ เขารายล้อมด้วยทีมงานที่ดี โค้ชที่ดี และเพื่อนร่วมทีมที่ดี"
"แต่เมื่อเรามีเงินมากขึ้น มีชื่อเสียงมากขึ้น และปล่อยให้มันครอบงำ หยุดซ้อม ไม่มีทีมงานที่ดี เราคงได้เห็นตัวอย่างแล้วในคืนนี้ การเป็นนักสู้ที่ดีที่สุดในโลก ในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ มันไม่ง่ายเลยที่จะรักษาตำแหน่งนี้เอาไว้" ชาตรี กล่าว
ขณะเดียวกัน ประธาน ซีอีโอ และผู้ก่อตั้ง วัน แชมเปียนชิพ ยังกล่าวถึงคู่เอก ที่ ทาเครุ เซกาวา เอาชนะ TKO เหนือ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ในยกที่ 5 โดยมีการฝากข้อความไปถึง รถถัง "แน่นอนผมเสียใจกับความพ่ายแพ้ของรถถัง เขาคงจะใจสลาย ที่ผ่านมาเขาเป็นนักชกระดับแชมป์โลก แต่ถ้าเขากลับมาทุ่มเทอีกครั้ง ฝึกซ้อม เรียนรู้ เติบโต และถ้าเขาหิวกระหายอีกครั้ง เขาจะเป็นที่สุดของโลก เหมือนเราทุกคน ถ้าสุขสบายเกินไป จะนำความล้มเหลวมาให้"