“อดทนนะลูกแล้วมันจะผ่านไป” ซ้อเอ๋ โพสต์ให้กำลังใจ “รถถัง” ในวันล้ม

ซ้อเอ๋ จิตรเมืองนนท์ หรือ สุนทรี โลหะพืช หัวหน้าค่ายมวยจิตรเมืองนนท์ ที่เดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อให้กำลังใจ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ทำศึกชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวท ศึก ONE Samurai 1 ที่ญี่ปุ่น กับ ทาเครุ เซกาวา เมื่อ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ก่อนสุดท้าย รถถัง จะพ่ายน็อคยก 5 ชวดเข็มขัดแชมป์ไป โพสต์ให้กำลังรถถัง ให้ลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้ง
“ซ้อเอ๋” ที่รักและเป็นห่วง “รถถัง” เหมือนลูกชายคนหนึ่ง ได้โพสต์เฟซบุ๊คหลังไฟต์สุดช้ำดังกล่าวสั้นๆว่า “อดทนนะลูกแล้วมันจะผ่านไป รถถัง จิตรเมืองนนท์” โดยใช้รูป รถถัง สมัยก่อน เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักมวยวัยเยาว์ เป็นภาพประกอบโพสต์ดังกล่าว