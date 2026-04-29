“บอย ท่าพระจันทร์” เซียนพระคนดังอัดฉีด “รถถัง” 1 แสนบาทเหมือนเดิม แม้สุดท้ายพ่ายน็อค “ทาเครุ”

บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระชื่อดัง พี่ชายคนสนิทของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทย โพสต์เฟซบุ๊คระบุยังทำตามความตั้งใจดังเดิมที่จะให้เงินอัดฉีดน้องชาย ถึงแม้สุดท้ายจะเป็นฝ่ายพ่ายน็อค ทาเครุ เซกาวา ในยกที่ 5
ของการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ONE Samurai 1 ที่ญี่ปุ่น เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ บอย ท่าพระจันทร์ ที่ชมและเชียร์สด รถถัง แบบติดขอบจอร่วมกับกลุ่มพี่น้องคนสนิทที่บ้าน ได้โพสต์ถึง รถถัง ว่า “ถึงแพ้ พี่ก็อัดฉีดน้องเหมือนเดิม 100,000 บาท”
ในเวลาต่อมา เจ้าตัวยังโพสต์อีกว่า “ผมกับรถถังคุยกันเกือบทุกวัน ผมรับรู้แทบทุกเรื่อง ว่าก่อนชกเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะจิตใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใดพวกเราจะไม่แก้ตัวให้กัน พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องสู้ต่อเพื่อครอบครัวครับ” พร้อมใส่สติ๊กเกอร์รูปหัวใจ
ก่อนจะโพสต์อีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันว่า “ตั้งแต่รถถังชกเสร็จ โทรคุยกับรถถัง 3 รอบ น้ำไม่อาบ ขี้ไม่ขี้ ให้กำลังใจกันครับ”