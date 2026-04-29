"ทาเครุ" ล้างแค้น "รถถัง" ชนะ TKO ยก 5 คว้าแชมป์คิกบ็อกซิ่งเฉพาะกาล พร้อมโบนัส 15 ล้าน

เปิดฉากนัดปฐมฤกษ์อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยสำหรับอีเวนต์ประวัติศาสตร์ ศึก ONE ซามูไร 1 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยผลปรากฎว่า “ทาเครุ” ชำระแค้นคู่ปรับเก่า “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อย่างถึงพริกถึงขิง ขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล (125-135 ป.) สำเร็จในไฟต์อำลาสังเวียน
ขณะที่ “นาดากะ” ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกในไฟต์รีแมตช์กับคู่ปรับเก่าได้เฉียบขาด ด้าน “อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ” ผงาดขึ้นครองบัลลังก์คนใหม่ ส่วน “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ยังคงป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 ได้อย่างเหนียวแน่น
คู่เอกที่ทั่วโลกรอคอย “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต เปิดศึกรีแมตช์ชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล กับ “ทาเครุ” ซูเปอร์สตาร์เจ้าบ้าน
หลังจากดูเชิงกันในยกแรก เกมเดือดขึ้นทันทีในยก 2 เมื่อ “รถถัง” เปิดหน้าท้าทาย “ทาเครุ” จึงสบช่องสวนหมัด “รถถัง” จนหล่นลงพื้นโดนนับถึงสองครั้งติด ๆ จากนั้น “รถถัง” เร่งเดินบดขยี้แต่ยังทำอะไรเจ้าถิ่นไม่ได้ กระทั่งยก 5 “ทาเครุ” ใช้กำปั้นไล่ต้อนทุบจน “รถถัง” ล้มลงเป็นครั้งที่ 3 และตามรัวหมัดซ้ำสอย
“รถถัง” ร่วงเป็นครั้งที่ 4 ส่งให้ “ทาเครุ” ชนะทีเคโอตามกติกา คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ปิดฉากเส้นทางนักสู้อย่างงดงาม พร้อมทุบโบนัสก้อนใหญ่ 15 ล้านเยนหรือประมาณ 3,000,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
ขณะที่ “ยูยะ วากามัตสึ” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดครั้งที่ 2 กับ “อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ” ผู้ท้าชิงฟอร์มโหดจากอุซเบกิสถาน
ความมันปะทุขึ้นตั้งแต่ยกแรก เมื่อทั้งคู่เปิดหน้าแลกอาวุธกันทั้งท่ายืนและเกมภาคพื้น อย่างไรก็ตาม เกมต้องจบลงเพียงยกที่ 2 เมื่อ “อาวาซเบก” ที่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ พลิกสถานการณ์งัดศอกกลับสับเข้าเต็มหน้า “ยูยะ” จนหลับกลางอากาศ ผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชกทันที ส่งให้ “อาวาซเบก” สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสู้ MMA จากเวที ONE ลุมพินีคนแรกที่คว้าแชมป์โลก ONE ได้สำเร็จ พร้อมคว้าโบนัส 7.5 ล้านเยน หรือประมาณ 1,500,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
ด้าน “นาดากะ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เปิดบ้านรับคู่ปรับเก่าขวัญใจชาวไทย “ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” ในศึกป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก
รูปเกมช่วงแรกทั้งคู่ต่างงัดแผนถนัดออกมาสู้กันสนุก โดย “นาดากะ” ใช้สเตปนินจาคอยดักเตะและวนออกข้าง ขณะที่ “ทรงชัยน้อย” พยายามดึงเกมเข้าวงในเพื่อแลกอาวุธระยะประชิด เข้าสู่ช่วงท้าย “ทรงชัยน้อย” เร่งเครื่องเดินบุก หวังปล่อยหมัดหนักให้เข้าเป้า แต่ยังไม่สามารถเจาะเกมของ “นาดากะ” ได้ ส่งผลให้ “นาดากะ” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ย้ำแค้นคู่ปรับเก่า พร้อมป้องกันเข็มขัดไว้ได้สำเร็จ
สำหรับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากสหราชอาณาจักร ทำหน้าที่รั้งเข็มครั้งที่ 2 จาก “ยูกิ โยซะ” จากเตะดาวรุ่งขวัญใจเจ้าถิ่น
ถือเป็นบททดสอบความแกร่งของลำแข้ง “แฮ็กเกอร์ตี” อย่างแท้จริง เมื่อ “ยูกิ” เน้นใช้อาวุธถนัดอย่างลูกเตะคาล์ฟคิกสาดใส่ไม่ยั้ง แต่ภาพรวม เกมยังเป็นของ “แฮ็กเกอร์ตี” ที่เดินรุกสลับรับ ดักโต้ด้วยอาวุธหลากหลาย กระทั่งช่วงปลายยกที่ 5 “ยูกิ” นักชกเจ้าถิ่นพยายามเร่งเครื่อง เดินบดหวังปิดเกม แต่ไม่สามารถเจาะเกมรับของแชมป์ได้สำเร็จ ครบ 5 ยก กรรมการเห็นพ้องให้ “แฮ็กเกอร์ตี” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้องกันตำแหน่งไว้ได้เป็นครั้งที่ 2
ตลอดการแข่งขันนักชกทุกคนต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือด โดยสุดท้ายมีนักกีฬา 7 ราย ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเร้าใจจน บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” สั่งมอบเงินโบนัสให้ไป ได้แก่
1. “ชิมอน” 4.5 ล้านเยน หรือประมาณ 920,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
2. “เคอิโตะ ยามาคิตะ” 1.5 ล้านเยน หรือกว่า 300,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
3. “อิตซูกิ ฮิราตะ” 4.5 ล้านเยน หรือประมาณ 920,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
4. “ชิฮิโร ซาวาดะ” 4.5 ล้านเยน หรือประมาณ 920,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
5. “มารัต กริกอเรียน” 4.5 ล้านเยน หรือประมาณ 920,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
6. “อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ” 7.5 ล้านเยน หรือกว่า 1,500,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
7. “ทาเครุ” 15 ล้านเยนหรือกว่า 3,000,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
รวมยอดกว่า 8,400,000 บาท (แปดล้านสี่แสนบาท) ในอีเวนต์เดียว
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ศึก ONE ซามูไร 1
คู่เอก ทาเครุ (ญี่ปุ่น) ชนะทีเคโอ รถถัง จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 2:22 ของยก 5 (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล 125-135 ป.)
อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ (อุซเบกิสถาน) ชนะน็อก ยูยะ วากามัตสึ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 4:53 ของยก 2 (ชิงแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
นาดากะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี (สหราชอาณาจักร) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยูกิ โยซะ (ญี่ปุ่น) (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
มารัต กริกอเรียน (อาร์เมเนีย) ชนะน็อก คาอิโตะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 1:51 ของยกแรก (คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
ชิฮิโร ซาวาดะ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน อายากะ มิอูระ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 4:33 ของยกแรก (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ฮิโรกิ อากิโมโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ทาอิมุ ฮิซาอิ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ฮิโรมิ วาจิมะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ริคาร์โด บราโว (ญี่ปุ่น/อาร์เจนตินา) (คิกบ็อกซิง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อิตซูกิ ฮิราตะ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน ริตู โฟกาต (อินเดีย) นาทีที่ 2:42 ของยก 3 (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ทัตสึมิตสึ วาดะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เซอิอิจิโร อิโตะ (ญี่ปุ่น) (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เคอิโตะ ยามาคิตะ (ญี่ปุ่น) ชนะซับมิชชัน เรียวเฮอิ คุโรซาวะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 1:31 ของยก 2 (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ชิมอน (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โจฮัน กาซาลี (มาเลเซีย/สหรัฐอเมริกา) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
โทกิ ทามารุ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โทมะ คุโรดะ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ทาอิกิ นาอิโตะ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮิว (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คานาตะ นางาอิ (ญี่ปุ่น) ชนะคะแนนเอกฉันท์ อัตสึโบะ คัมเบะ (ญี่ปุ่น) (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)