“ฮัดสัน” โค้ชช้างศึกเชียร์ “รถถัง” ติดจอ แม้ลุยภารกิจส่องฟอร์มแข้งไทยในบอลลีก

แอนโธนี ฮัดสัน ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ที่แม้จะมีภารกิจต้องเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะในเกมไทยลีกนัดตกค้าง คู่ระหว่าง ระยอง ยูไนเต็ด กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ดับบลิวเอชเอ ระยอง สเตเดียม จังหวัดระยอง เมื่อช่วงเย็นวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่เจ้าตัวไม่ลืมที่จะเชียร์ “รถถัง” โดย “ฮัดสัน” ลงสตอรี่อินสตาแกรม เปิดจอเชียร์ “รถถัง” ขณะที่ดูบอลไปด้วย
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดาย ที่ ”รถถัง“ ไม่สมหวัง เพราะเป็นฝ่ายแพ้น็อกให้กับ ทาเครุ เซกาวา ในยก 5 ศึก ONE Samurai 1 ที่ประเทศญี่ปุ่น ไป ทำพลาดเข็มขัดแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง เฉพาะกาล รุ่นฟลายเวทไป