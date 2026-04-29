"ทาเครุ" ขอบคุณ "รถถัง" ยอมชกไฟต์อำลา ก่อนแก้แค้นสำเร็จ เป้าหมายเดียวคือแชมป์

ทาเครุ เซกาวา สุดยอดนักชกชาวญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอมขึ้นชกไฟต์อำลาของตนในครั้งนี้ ยอมรับช่วงที่ผ่านมาทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด พร้อมเป้าหมายเดียวคือการคว้าเข็มขัดเส้นนี้
ไฟต์ดังกล่าว ทาเครุ ได้นับจาก รถถัง ถึง 4 ครั้ง ก่อนที่กรรมการ โอลิเวียร์ คอสต์ จะยุติการแข่งขันในยกที่ 5 เอาชนะ TKO ได้อย่างหมดจด ล้างแค้นคืนได้สำเร็จ พร้อมครองเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล
"ผมแพ้มาหลายครั้งในรายการนี้ ผมเคยทำให้ทุกคนผิดหวัง แต่วันนี้ สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้ชม ผมขอขอบคุณมาก มีหลายอย่างที่ผมอยากจะพูด แต่ถ้าผมรวมทั้งหมดที่อยากจะบอกก็คือ ผมมีความสุขมาก" ทาเครุ เริ่มกล่าว
"ผมต้องขอขอบคุณ รถถัง มากที่ยินดีจะขึ้นชกในไฟต์นี้ ถ้าไม่มี รถถัง ไฟต์อำลาครั้งนี้ คงไม่ใช่ไฟต์ที่ดีที่สุดที่ผมเคยมี ผมโล่งใจจริงๆ"
"ผมทำงานอย่างหนักทุกวันในช่วงไม่กี่ปีมานี้ พร้อมกับเป้าหมายเดียวคือการคว้าเข็มขัดแชมป์ ขอบคุณตัวเองที่สามารถคว้ามันได้ ขอบคุณ ONE และทุกคนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ไฟต์นี้เกิดขึ้น"
"ผมมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเอาชนะ รถถัง เพราะเขาคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้ของ ONE ความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดของผม เป็นการพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพการต่อสู้ของผม นั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องการแก้แค้น"
"ผมสู้สุดกำลัง เพื่อตัวผมเอง และผมต้องการเอาชนะเขาโดยที่จะไม่มีอะไรให้เสียใจในภายหลัง แก้แค้น และคว้าเข็มขัดแชมป์มาให้ได้ ให้ทุกคนได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน" ยอดนักชกชาวญี่ปุ่น ปิดท้าย