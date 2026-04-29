น้ำตาลูกผู้ชาย “รถถัง” ปล่อยโฮหลังพ่ายน็อคทาเครุ “อัยด้า” ภรรยาต้องคอยปลอบ

ถือเป็นภาพที่แฟนกีฬาไทยไม่ค่อยได้เห็นกันและทุกคนก็ไม่อยากเห็น เมื่อ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักมวยไทยคนดัง ที่พ่ายน็อคสุดช็อคให้ ทาเครุ เซกาวา ยก 5 ชวดเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล ในศึก ONE Samurai 1 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา ไปอย่างน่าเสียดาย อยู่ในสภาวะเศร้าหนัก และร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใคร ทำให้ อัยด้า ลูกทรายกองดิน ภรรยาสาวที่เดินทางไปด้วยต้องเข้ามาคอยปลอบและให้กำลังใจ
ทั้งนี้ อัยด้า ลูกทรายกองดิน ภรรยาสาวของ ”รถถัง“ ได้โพสต์ให้กำลังใจ รถถัง จิตรเมืองนนท์ หลังพ่าย TKO ทาเครุ เซกาวา ในยกที่ 5 สั้นๆว่า “เธอไม่ต้องคิดมากเลย เธอทำดีมากที่สุดแล้ว ป่ะ.. กลับบ้านเรากัน” พร้อมใส่สติกเกอร์รูปหัวใจสีขาว