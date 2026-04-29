"ผมอยากหยุดทุกอย่าง!"รถถังโพสต์ตัดพ้อ หลังพ่ายน็อค “ทาเครุ” สุดช็อก ศึก ONE Samurai 1

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ยอดนักชาวไทย เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ค “ทินกร ศรีสวัสดิ์” ระบุอยากขอโทษ และเสียใจสุดๆ
หลังหลังพ่ายน็อคยก 5 ต่อ ทาเครุ เซกาวา ซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ในการชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง เฉพาะกาล รุ่นฟลายเวท ศึก ONE Samurai 1 ที่ญี่ปุ่น เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ รถถัง ที่โดน 2 นับในยกที่ 2 ก่อนจะโดนอีก 1 นับในยกที่ 5 และถูก ทาเครุ ปิดบัญชีในท้ายที่สุด ได้โพสต์ข้อความว่า “ขอโทษนะคับ ผมเสียใจมากที่สุด ที่เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้ ผมอยากหยุดทุกอย่างลงจัง” พร้อมกับใส่อิโมจิ รูปร้องไห้ปิดท้าย