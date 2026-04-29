ปลดล็อคโซ่ตรวน 91 ปี สอยคิวไทยยื่นแก้กฎหมายพ้นบัญชีการพนัน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ที่ รัฐสภา นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน และ บุคลากรในวงการสนุกเกอร์ นำโดย 'บิ๊ก สระบุรี' อรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตนักกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาติไทย พร้อมด้วย 'เอฟวัน' เทพไชยา อุ่นหนู นักกีฬาสนุกเกอร์ เจ้าของแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น 2026, 'ต๋อง ศิษย์ฉ่อย' วัฒนา ภู่โอบอ้อม อดีตนักสนุกเกอร์ระดับโลกทีมชาติไทย พร้อมด้วย 'บิ๊กฮง' สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ตลอดจนบุคลากรในวงการสนุกเกอร์เดินทางร่วมกันยื่นร่างแก้ไข พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ในส่วนของการถอน กีฬาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้าย ต่อรัฐสภา โดยมี นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นผู้รับมอบ
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวหลังรับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฯ ว่า ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันกีฬาสนุกเกอร์ออกจากการพนัน เนื่องจากในช่วงที่ตนอยู่ในกรรมาธิการการกีฬา ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนานักกีฬาให้ไปสู่ระดับอาชีพและระดับโลก และในฐานะรองประธานสภาฯ จะรับร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อพิจารณาและส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรจุเป็นวาระพิจารณาต่อไป
ขณะที่ ส.ส.นนท์ กล่าวว่า การยื่นเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสังคมในปัจจุบัน เกี่ยวกับกีฬาสนุกเกอร์ ที่มีการยอมรับทั้งในระดับโลก รวมถึง การรับรองกีฬาอาชีพ ภายใต้ พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ กีฬาสนุกเกอร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬา อย่างเต็มตัว และจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและสร้างนักกีฬารุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการลดความกำกวมในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากโต๊ะสนุกเกอร์อีกด้วย
ด้าน นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นวันที่สำคัญในการเดินหน้าผลักดันกีฬาสนุกเกอร์ให้พ้นจากการพนัน เนื่องจาก สนุกเกอร์ ถูกบรรจุในบัญชีแนบท้ายกฎหมาย ซึ่งมีอายุกว่า 91 ปี และทิศทางของสนุกเกอร์ มีการแข่งขันแพร่หลายในระดับโลกมากขึ้นและมีแนวโน้มจะบรรจุเข้าในกีฬาโอลิมปิกในอนาคต ซึ่งหาก สนุกเกอร์ มีการปลดล็อกจาก กฎหมายการพนันได้ จะทำให้สมาคมฯ สามารถพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ ๆ ตั้งแต่อายุน้อย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับชาติใหญ่ ๆ ได้ในอนาคต
สำหรับสาระสำคัญในการเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 คือการยื่นถอน กีฬาสนุกเกอร์และบิลเลียด ออกจาก บัญชีแนบท้าย (ประเภท ข.) ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากในปัจจุบัน กีฬาสนุกเกอร์ในประเทศไทย ยังถูกจำกัดจากข้อกฎหมายในฐานะ การพนัน ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อการพัฒนานักกีฬาเยาวชน การสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมถึงการดำเนินกิจการสถานฝึกซ้อม ซึ่งมักถูกตรวจสอบเข้มงวด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง และ พัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ ๆ ของไทย ขึ้นมาสู่การเป็นนักสนุกเกอร์อาชีพ และระดับโลก
โดยก่อนหน้านี้ 'บิ๊ก สระบุรี' ได้ทำการยื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปลดล็อก สนุกเกอร์ ออกจากบัญชีท้าย พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 แล้วเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา