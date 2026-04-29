“กษิดิศ” สมราคามือวาง 1 ฉลุยรอบ 16 คนศึกไอทีเอฟที่ เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 975,600 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2569 เป็นการแข่งขันรอบแรกวันที่สอง
ประเภทชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก "บูม" กษิดิศ สำเร็จ นักเทนนิสมือ 1 ของไทย มือ 416 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ต้องเรียกฟอร์มแกร่งออกมาปราบ มาโกโตะ โอจิ นักหวดหนุ่มญี่ปุ่น มือ 1125 ของโลก ที่มาจากรอบคัดเลือก และเล่นได้ดีในเซตแรก ซึ่งยื้อกันถึงไทเบรก
กษิดิศ พยายามใช้การหวดที่หลากหลาย และลูกเสิร์ฟทรงพลัง ซึ่งในแมทช์นี้ เสิร์ฟเอซได้ถึง 12 ครั้ง ก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 7-6 ไทเบรก 7-2 และ 6-2 ในเวลา 1.37 ชั่วโมง กษิดิศ เข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ ไทเซ อิจิคาวะ จากญี่ปุ่น มือ 852 ของโลก
ด้านประเภทหญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ทีมชาติไทยชุดแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ ซึ่งเป็นมือ 452 ของโลก และยังเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ พบกับ คิม อึนแช จากเกาหลีใต้ มือ 1315 ไอทีเอฟ แรงกิ้ง ที่โชว์ฟอร์มได้ดีในรอบคัดเลือก จนได้เข้ามาเล่นในรอบเมนดรอว์
เซตแรก สาวเกาหลีใต้บุกหนักและคว้าชัยได้ก่อน 6-3 จากนั้น พัชรินทร์ พยายามจับทางการเล่นของคู่แข่งขัน และเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองด้วย จนกระทั่งเอาชนะในสองเซตถัดมา และแซงเอาชนะไป 2-1 เซต 3-6, 6-4 และ 6-1 ในเวลา 1.47 ชั่วโมง พัชรินทร์ ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ จาง ซู ฮา สาวเกาหลีใต้ มือ 1273 ของโลก
ด้าน "น้องอิ๊ก" ธฤตา หงษ์หยก ดาวรุ่งไทย วัย 16 ปี ที่ยังไม่มีอันดับโลก และมาจากรอบคัดเลือก พยายามสู้กับ หลิว ยู่ฮั่น จากจีน มือ 1010 ของโลก และมือวางอันดับ 7 อย่างเต็มที่ ซึ่งใช้เวลาในการแข่งขันกันกว่า 2 ชั่วโมง ก่อน ธฤตา จะพ่ายด้วยสกอร์ 2-6 และ 4-6
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบแรก มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ แพ้ ครูซ ฮิววิตต์ (ออสเตรเลีย) 2-6, 1-6, จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ แพ้ ไทเซ อิจิคาวะ (ญี่ปุ่น) 1-6, 2-6, ฐานทัพ สุขสำราญ แพ้ ทาคุยะ คุมาซากะ (5-ญี่ปุ่น) 0-6, 4-6
วิชยา ตรงเจริญชัยกุล แพ้ ชินจิ ฮาซาวะ (ญี่ปุ่น) 6-3, 5-7 และ 3-6, มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี (อินโดนีเซีย) ชนะ ไทโย ยามานากะ (ญี่ปุ่น) 3-6 Ret. (ป่วย), ชุง ฮยอน (เกาหลีใต้) ชนะ แมทธิว ซัมเมอร์ส (สหราชอาณาจักร) 6-3, 6-1, หญิงเดี่ยว รอบแรก อี อึนจี (เกาหลีใต้) ชนะ อีวา มารี เดวิญส์ (สิงคโปร์) 7-5, 2-6 และ 6-4, เอลีส เซ (นิวซีแลนด์) ชนะ เชลซี สเตอร์จิโอปูลอส (ออสเตรเลีย) 7-5, 6-2