คณะผู้แทน IOC เดินทางตรวจพื้นที่ชลบุรี นำเสนอศักยภาพสู่การเป็นเจ้าภาพ Youth Olympic Games Bangkok 2030

Mrs. Danka Hrbékova สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และประธานกลุ่มคณะทำงาน Youth Olympic Games 2030 พร้อมคณะผู้แทน ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย (NCOT) ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเป็นทางการ
กำหนดการครั้งนี้ มุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมสถานที่จัดการแข่งขันทางทะเลและกิจกรรมกลางแจ้งที่เสนอใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ สโมสรไทยโปโล แอนด์ อีเควสเทรี่ยน, โรงแรมสัตหีบ นาวีเฮ้าส์ (เสนอใช้เป็นหมู่บ้านนักกีฬาส่วนขยาย), หาดจอมเทียน (เสนอใช้จัดการแข่งขันแฮนด์บอลชายหาด, ปัญจกีฬาสมัยใหม่, เรือพาย, ไตรกีฬา และมวยปล้ำชายหาด), โอเชียน มารีนา ยอร์ช คลับ (เสนอใช้จัดการแข่งขันเรือใบและวินด์เซิร์ฟ) และไทย คันทรี คลับ ซึ่งกำหนดใช้สำหรับการแข่งขันกอล์ฟ