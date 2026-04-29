"สเปอร์ส" เช็กบิล 4-1 เกม ชนะซีรีส์เพลย์ออฟหนแรกรอบ 9 ปี

ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ขึ้นนำม้วนเดียวจบ เอาชนะ ปอร์ตแลนด์ เทรล เบลเซอร์ส ขาดลอย 114-95 ปิดซีรีส์บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก 4-1 เกม ที่สนามฟรอสท์ แบงค์ เซ็นเตอร์ วันพุธที่ 29 เมษายน ตามเวลาไทย
เกมนี้ สเปอร์ส นำห่างมากสุด 28 แต้ม ได้ วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศส กดดับเบิล-ดับเบิล 17 แต้ม 14 รีบาวน์ด 6 บล็อก ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย สกอร์ 21 แต้ม ฌูเลียง ชามปาเญ บวกเพิ่ม 19 แต้ม และ ดีแลน ฮาร์เปอร์ ซัด 17 แต้ม
แชมป์ 5 สมัย เข้ารอบรองชนะเลิศ สายตะวันตก ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2017 รอพบผู้ชนะระหว่าง เดนเวอร์ นักเก็ตส์ กับ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส (มินเนโซตา ขึ้นนำ 3-2 เกม)
ปอร์ตแลนด์ อาศัย เดนี อัฟดิยา แบกทีม 22 แต้ม แต่ยิง 3 คะแนนเข้าเป้าแค่ 1 จาก 6 ลูก โดยทั้งทีมส่องไกลแม่นยำแค่ 23 เปอร์เซ็นต์
ผลบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เพลย์ออฟ รอบแรก สายตะวันออก
ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ชนะ บอสตัน เซลติกส์ 113-97 (บอสตัน ขึ้นนำ 3-2 เกม)
แอตแลนตา ฮอว์กส แพ้ นิว ยอร์ก นิกส์ (นิว ยอร์ก ขึ้นนำ 3-2 เกม)