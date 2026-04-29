ทัพขนไก่ชายไทยถลุงแอลจีเรีย 5-0 ทะลุก่อนรองฯศึกชิงแชมป์โลกประเภททีม 2026

ทัพนักแบดมินตันชายไทย ที่นำโดย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ ชายเดี่ยวมือ 2 ของโลก พาทีมไทยไล่ ถลุงแอลจีเรียกระจุย 5-0 คู่ ในการลงเล่นแมตช์สุดท้าย กลุ่มดี ศึกชิงแชมป์โลก 2026 ประเภททีม ที่เดนมาร์ก เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา
ชัยชนะของไทยในแมตช์นี้ ทำให้ทีมจบรอบแรกด้วยผลงาน ชนะ 2 แพ้ 1 คว้าแชมป์กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะกลับมาทำแข่งขันในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.นี้ ต่อไป
ด้านทีมหญิงไทย ที่การันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้แล้ว พ่ายเกาหลีใต้ 0-3 คู่ ในแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสายดี ทำให้ชนะ 2 แพ้ 1 จบรองแชมป์กลุ่ม รอลงเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไปเช่นกัน