“ยามาฮ่า” ประดับดาวเข้าสู่หอเกียรติยศ 2 นักบิดไทยสร้างผลงานระดับเอเชีย ศึก ARRC 2026 สนามแรก

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดพิธีมอบ “ดาวแห่งความสำเร็จ” เพื่อประดับเข้าสู่ YAMAHA RACING CORNER HALL OF FAME เชิดชูเกียรติ 2 นักบิดไทยจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ได้แก่ “ตี” อนุภาพ ซามูล และ “ไอเดีย” กฤตภัทร เขื่อนคำ หลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมในระดับเอเชีย จากการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 สนามแรก
ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมรับมอบดาวแห่งความสำเร็จ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับทัพนักแข่งยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยนักแข่งยังได้ร่วมพบปะ พูดคุย และแจกขนมให้กับพนักงานที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคัก
สำหรับการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย รายการ Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย “ไอเดีย-กฤตภัทร” สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีช ด้วยการคว้าชัยชนะทั้ง 2 เรซในรุ่น Asia Production 250cc เก็บคะแนนสะสมเต็ม 50 คะแนน รั้งตำแหน่งผู้นำบนตารางคะแนนสะสม
ขณะที่ “กัส” ธีรนัย ทับทิม นักบิดดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์ไวลด์การ์ด สามารถจบการแข่งขันในอันดับ 10 จากเรซแรก เก็บคะแนนสะสม 6 คะแนน และมีส่วนสำคัญช่วยให้ยามาฮ่ารั้งอันดับ 1 ในประเภททีมของรุ่นนี้
ส่วน “ตี-อนุภาพ” สามารถคว้าอันดับ 2 ในเรซแรกของรุ่น SuperSport 600cc เก็บคะแนนสะสมรวม 24 คะแนน รั้งอยู่ในกลุ่มหัวแถวของตารางแชมเปียนชิพ
ทั้งนี้ ศึก Asia Road Racing Championship 2026 สนามที่ 2 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักบิดยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ได้ทาง Facebook : Yamaha Thailand Racing Team และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ทางเพจ Asia Road Racing Championship
พิธีประดับดาวเข้าสู่หอเกียรติยศในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างอบอุ่น ณ YAMAHA RACING CORNER HALL OF FAME บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้