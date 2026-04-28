"ตุ๊กกี้ ชิงร้อย" เปิดตัวค่ายมวยไทย จดทะเบียนถูกต้องชื่อ "ส.สุดารัตน์"

สุดารัตน์ บุตรพรม หรือ “ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน” พิธีกรและนักแสดงหญิงคนดัง หันหน้าเข้าสู่วงการกีฬา ด้วยการเปิดค่ายมวยไทยเป็นของตัวเองแล้ว ในชื่อ ค่ายมวย ส.สุดารัตน์ โดยเจ้าตัว ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหัวค่ายมวย ได้ยื่นจดแจ้งเป็นค่ายมวยไทย ถูกต้องตามหลังของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วด้วย
ทั้งนี้ในเฟซบุ๊คของ “ตุ๊กกี้” ได้ลงรูปพร้อมร่ายยาวว่า “ในที่สุด ค่ะทุกคน ตุ๊กกี้เป็นหัวหน้าค่ายแล้วค่ะทุกคน พี่บูบู้ ตั้งชื่อให้ ว่า “ส.สุดารัตน์” ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องเล่นๆซักอย่างค่ะนี่จากความชินตามาเป็นความชอบเพิ่มเติมความผูกพันและสุดท้ายก็ส่งเสริม
ทำในทางที่ชอบและได้รับการซัพพอร์ตจากคนใกล้ชิด ขอบคุณพี่บูบู้ที่ผลักดัน ขอบคุณพี่สมจิตร จงจอหอที่ให้คำแนะนำ ขอบคุณพี่โอม วันของโอมที่ซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ ขอบคุณน้องนุ๊กภรรยาพี่โอม ส่ง Attitude จนเกิดขึ้น
ท้ายนี้ขอบคุณพี่โจ รวมถึงทีมงาน กกท. ที่ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและให้คำแนะนำในการทำสิ่งใดให้ถูกระเบียบวินัยและกฎกติกา น่ารักทั้งชั้น 7 เลยค่ะ
ใครจะเป็นนักมวยคนแรกของค่ายนี้ถามนะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเด็กเด็ก
2565 สามีชนะ 10 fight 10
2566 เจอนักมวยลูกบุญธรรม
2567 เริ่มไปดูมวยตามสนาม
2568 จัดการมวยเด็กศึกต้นกล้า
2569 เป็นหัวหน้าค่ายซะเลย
ฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูตั้งใจค่ะ”