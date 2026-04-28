xs
xsm
sm
md
lg

"ตุ๊กกี้ ชิงร้อย" เปิดตัวค่ายมวยไทย จดทะเบียนถูกต้องชื่อ "ส.สุดารัตน์"

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุดารัตน์ บุตรพรม หรือ “ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน” พิธีกรและนักแสดงหญิงคนดัง หันหน้าเข้าสู่วงการกีฬา ด้วยการเปิดค่ายมวยไทยเป็นของตัวเองแล้ว ในชื่อ ค่ายมวย ส.สุดารัตน์ โดยเจ้าตัว ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหัวค่ายมวย ได้ยื่นจดแจ้งเป็นค่ายมวยไทย ถูกต้องตามหลังของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วด้วย

ทั้งนี้ในเฟซบุ๊คของ “ตุ๊กกี้” ได้ลงรูปพร้อมร่ายยาวว่า “ในที่สุด ค่ะทุกคน ตุ๊กกี้เป็นหัวหน้าค่ายแล้วค่ะทุกคน พี่บูบู้ ตั้งชื่อให้ ว่า “ส.สุดารัตน์” ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องเล่นๆซักอย่างค่ะนี่จากความชินตามาเป็นความชอบเพิ่มเติมความผูกพันและสุดท้ายก็ส่งเสริม

ทำในทางที่ชอบและได้รับการซัพพอร์ตจากคนใกล้ชิด ขอบคุณพี่บูบู้ที่ผลักดัน ขอบคุณพี่สมจิตร จงจอหอที่ให้คำแนะนำ ขอบคุณพี่โอม วันของโอมที่ซัพพอร์ตเรื่องสถานที่ ขอบคุณน้องนุ๊กภรรยาพี่โอม ส่ง Attitude จนเกิดขึ้น
ท้ายนี้ขอบคุณพี่โจ รวมถึงทีมงาน กกท. ที่ให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและให้คำแนะนำในการทำสิ่งใดให้ถูกระเบียบวินัยและกฎกติกา น่ารักทั้งชั้น 7 เลยค่ะ

ใครจะเป็นนักมวยคนแรกของค่ายนี้ถามนะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเด็กเด็ก

2565 สามีชนะ 10 fight 10
2566 เจอนักมวยลูกบุญธรรม
2567 เริ่มไปดูมวยตามสนาม
2568 จัดการมวยเด็กศึกต้นกล้า
2569 เป็นหัวหน้าค่ายซะเลย

ฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูตั้งใจค่ะ”






