ไต้หวัน-รัสเซีย ประเดิมทองยิมนาสติก JRC ที่ไทย

ยิมนาสติก JRC Rhythmic Gymnastics Star Championship เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มี 8 ชาติ ร่วมล่าแชมป์ ไต้หวัน ประเดิมวันแรกกวา 2 เหรียญทอง ขณะนี้นักยิมเยาวชนไทย ได้อันดับ 2 ประเภททีม และ อันดับ 5 ประเภทบุคคล
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รายการ JRC Rhythmic Gymnastics Star Championship ครั้งที่ 5 ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานนักกีฬายิมนาสติกให้มีประสบการณ์ทัดเทียมระดับนานาชาติ และ ยังเป็นการเฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งที่มีความสามารถเข้าร่วมทีมชาติทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคต
สำหรับการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ ยิมนาสติกลีลาประเภทยุวชน ( อายุ 6-12 ปี), รุ่นเยาวชน ( อายุ 13-15 ปี ) และ ประเภทประชาชนทั่วไป แยกเป็น ยิมนาสติกลีลากรุ๊ป และ ยิมนาสติกแดนซ์ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทเดี่ยวชาย, ประเภทเดี่ยวหญิง, ประเภทคู่ผสม, ยิมนาสติกลีลาแอโรบิกกรุ๊ป และ ยิมนาสติกลีลาแอโรบิกแดนซ์ ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจมีนักกีฬาจาก 8 ชาติ เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ไต้หวัน, รัสเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, คาซัคสถาน, อินเดีย , เวียดนาม และ ไทย (เจ้าภาพ) จำนวน 22 สโมสร รวมนักกีฬาทั้งสิ้น 460 คน
พิธีเปิดเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียน และ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม และ ยิ่งใหญ่ โดย น.ส.สุมาลี สุขขา ผู้ตัดสิน FIG ทำหน้ากล่าวรายงานการแข่งขัน, น.ส.พรรษพร ทับทอง นักกีฬายิมนาสติกลีลา ทีมชาติไทย เป็นผู้แทนนักกีฬากล่าวปฏิญาณตน และ น.ส.รุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ ผู้ตัดสิน สหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ (FIG) เป็นผู้แทนผู้ตัดสินกล่าวปฏิญานตน ก่อนการแข่งขันชิงเหรียญทองจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
ผลการแข่งขันวันแรก มีชิง 2 เหรียญทอง รุ่นยุวชน (กลุ่ม 3 ) อายุ 11-12 ปี ประเภททีมรวมอุปกรณ์ (ห่วง-คฑา-ริบบิ้น-บอล) ผลปรากฏว่า เหรียญทอง ตกเป็นของ ทีมสโมสรริสซิ่งสตาร์ จากไต้หวัน ( 191.750 คะแนน ) / เหรียญเงิน ทีมสโมสร JRC.A ( 185.400 คะแนน) / เหรียญทองแดง ทีมสโมสร Yeam”s Gym (169.300 คะแนน )
ประเภทบุคคลรวม 4 อุปกรณ์ (ห่วง-บอล-คฑา-ริบบิ้น) เหรียญทอง สเตฟานีวา พาฟโลวา (รัสเซีย) 84.550 คะแนน, เหรียญเงิน เดียนา เชง (ไต้หวัน) 80.000 คะแนน, เหรียญทองแดง โซอี สไปร์ (ไต้หวัน) 74.950 คะแนน ส่วน อนาเบลล่า จินดาลัตตา กอร์ดีฟ (สโมสร จินตนา เอ.) ได้อันดับที่ 5 ( 74.200 คะแนน )
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม จะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกลีลา และ วันที่ 2-3 พฤษภาคม จะเป็นการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก เริ่มเวลา 09.00 น. ผู้สนใจ เข้าชมได้ฟรี ที่ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา