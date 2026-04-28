"บิ๊กหม่อง" ชื่นทัพไทยคว้าแล้ว 9 ทอง ศึกเอเชียนบีชเกมส์ 2026

"บิ๊กหม่อง" นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 "ซานย่า 2026" ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน ได้นำคณะนักกีฬา ประกอบด้วย เทคบอล, กรีฑาชายหาด, ฟุตบอลชายหาด, และ ว่ายน้ำโอเพ่นวอเตอร์ รวม 77 คนเดินทางกลับประเทศไทย เที่ยวบิน DE2367 เวลา 19.25 น.วันที่ 28 เม.ย.69 ที่สนามบินนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์ โดยมี นางสาวสุจิตรา เมืองนิล กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน มาส่งนักกีฬาไทยชุดนี้ด้วย
หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย กล่าวว่า ในภาพรวมค่อนข้างพอใจในจากผลงานของนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา ถือว่าทุกคนทำได้ดีมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเก็บตัวเพียงแค่ 1 เดือน ซึ่งขณะนี้นักกีฬาไทยคว้ามาได้ 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง อยู่อันดับ 2 ของตารางเหรียญ แต่การแข่งขันยังไม่จบ ยังเหลืออีก 4 ชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยยังแข่งอยู่ คือ มวยปล้ำ, วอลเลย์บอลชายหาด, ปีนหน้าผา และ แฮนด์บอล ซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลได้ทุกกีฬา เพราะฉะนั้นก็ยังต้องส่งกำลังใจให้นักกีฬาที่เหลือกันต่อไป
ขณะที่นางสาวสุจิตรา เมืองนิล กงสุล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯได้มอบหน้าที่เป็น อาตาเช่ ในการดูแลนักกีฬาในครั้งนี้ ซึ่งนักกีฬาไทยทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก