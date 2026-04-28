3 สาวชุดแชมป์บิลลีจีนคิงยังแกร่ง ประเดิมชัยหวดไอทีเอฟที่นครปฐม

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอ็ม 25 รายการ ไอทีเอฟ เมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 975,600 บาท และเทนนิสอาชีพหญิง ดับเบิลยู 15 รายการ ไอทีเอฟ วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ (1) ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 487,800 บาท ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ไฮไลท์อยู่ที่ 3 นักเทนนิสสาวทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ ที่ต่างคว้าชัยได้สำเร็จ จากการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก (32 คน) โดย "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือวาง 2 และมือ 460 ของโลก ใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะ พิมพ์มาดา ทองคำ ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ได้ผ่านเข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย รอพบผู้ชนะระหว่าง โนเอลานี ซาระ เทโซะ จากญี่ปุ่น มือ 348 ของโลก กับ อี คยอง ซอ จากเกาหลีใต้ มือ 583 ของโลก
ด้าน "แต้ว" ทรรศพร นาคหล่อ มือวาง 3 และมือ 593 ของโลก เกือบพลาดท่าหลังแพ้เซตแรก แต่พยายามกลับมาเล่นในมาตรฐานของตัวเอง จนกระทั่งแซงเอาชนะ เคนซี่ เหวียน มือ 1311 ของโลก จากสหรัฐฯ 2-1 เซต 1-6, 6-4 และ 6-1 ส่วน "บัว" กมลวรรณ ยอดเพ็ชร น้องเล็กของทีมแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ เอาชนะ ญาตาวี ฉิมฉ่ำ ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2, 6-3
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว เมนดรอว์ รอบแรก "แมงปอ" ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ นักเทนนิสไทย มือ 604 ของโลก มีโอกาสหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งของ โคลิน ซินแคลร์ มือวาง 8 จากหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา และมือ 587 ของโลก ก่อนหนุ่มไทยพ่ายไป 0-2 เซต 5-7, 6-7 ไทเบรก 4-7 ส่งผลให้ โคลิน ซินแคลร์ ได้เข้ารอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย รอพบผู้ชนะระหว่าง มาร์คุส มาลาซแชค-วูยือ จากไทย ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-เยอรมัน และเป็นมือ 996 ของโลก กับ ครูซ ฮิววิตต์ มือ 700 ของโลกจากออสเตรเลีย
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ แพ้ จาง จุนฮาน (5-จีน) 0-6, 2-6, เอลซ่า วาน (มาเลเซีย) ชนะ ซาน หยู (จีน) 6-1, 7-5, ยูกะ โฮโซกิ (ญี่ปุ่น) ชนะ ลูเซีย เกล (นิวซีแลนด์) 4-6, 6-4 และ 6-2, อิม ฮีแร (เกาหลีใต้) ชนะ จิน จิโฮ (เกาหลีใต้) 5-0 Ret.
ชายเดี่ยว รอบแรก ธนเพชร ฉันทะ แพ้ มาซามิจิ อิมามูระ (3-ญี่ปุ่น) 1-6, 0-6, ยุทธนา เจริญผล แพ้ ริวกิ มัตสึดะ (7-ญี่ปุ่น) 1-6, 3-6, มิตสึกิ เว่ย คัง เลออง (มาเลเซีย) ชนะ เรียวทาโร่ ทากุจิ (ญี่ปุ่น) 6-3, 1-6 และ 6-2, หญิงคู่ รอบแรก ธนัชพร ยังโหมด-อีวา มารี เดวิญส์ (สิงคโปร์) ชนะ พรนภัส หงส์จำรัสศิลป์-พิมพ์ลภัส ลิม 6-4, 6-0