"แฟล็กก์" เบียดเพื่อนมหาวิทยาลัย ซิวรุกกี้แห่งปี NBA

คูเปอร์ แฟล็กก์ ซูเปอร์สตาร์ ดัลลัส มาเวอริกส์ คว้ารางวัลรุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร์ ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ฤดูกาลปกติ 2025-26 โดยเอาชนะ คอน คเนปเพิล อดีตเพื่อนร่วมทีมมหาวิทยาลัยดุ๊ก นับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ผู้เล่นสถาบันเดียวกันถูกโหวตติดอันดับ 1 และ 2
แฟล็กก์ ถูก ดัลลัส คัดเลือกคนแรกของปี 2025 พัฒนาฝีมือกลายเป็นตัวหลักของทีม ด้วยค่าเฉลี่ย 21 แต้ม 6.7 รีบาวน์ด 4.5 แอสซิสต์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 46.8 เปอร์เซ็นต์ และ 3 คะแนน 29.5 เปอร์เซ็นต์
แฟล็กก์ วัย 19 ปี ได้รับเสียงโหวตอันดับ 1 ทั้งหมด 56 จาก 100 เสียง คิดเป็น 412 คะแนน ตามด้วย คเนปเพิล 44 เสียง คิดเป็น 386 คะแนน โดย วีเจ เอดจ์คัมบ์ ของ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส, ดีแลน ฮาร์เปอร์ ของ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส และ เซดริค คาเวิร์ด ของ เมมฟิส กริซซ์ลีส์ เป็นเพียงตัวประกอบ
ทั้งนี้ แฟล็กก์ ยังเป็นผู้เล่นรุกกี้แห่งปีอายุน้อยสุดอันดับ 2 รองจาก เลอบรอน เจมส์ โดยการชิงตำแหน่ง คเนปเพิล ถือว่าใกล้เคียงสุดอันดับ 2 ของลีก นับตั้งแต่เริ่มระบบการโหวตปัจจุบัน (อันดับ 1 = 5 คะแนน, อันดับ 2 = 3 คะแนน และ อันดับ 3 = 1 คะแนน) ฤดูกาล 2002-03
ด้าน คเนปเพิล ตัวดราฟต์อันดับ 4 ของ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ ผลงานเหนือความคาดหมาย ในฐานะผู้เล่นยิงแม่นสุดคนหนึ่งของลีก สกอร์เฉลี่ย 18.5 แต้ม 5.3 รีบาวน์ด 3.4 แอสซิสต์ ยิงฟิลด์โกล 47.5 เปอร์เซ็นต์ และ 3 คะแนน 42.5 เปอร์เซ็นต์ จากโอกาสยิง 3 คะแนนเฉลี่ย 7.9 ครั้งต่อเกม