“วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต 2569” ประกาศการกลับมาพร้อมฉลอง 20 ปีอย่างยิ่งใหญ่

วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต ประจำปี 2569 (Laguna Phuket Marathon Presented by Supersports 2026) ประกาศกลับมาสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งยิ่งใหญ่ในวาระครบรอบ 20 ปี เตรียมเดินหน้าสู่บทใหม่ที่สดขึ้น พร้อมตอบรับไลฟ์สไตล์ของนักวิ่งยุคปัจจุบันมากกว่าที่เคย พร้อมต้อนรับทัพนักวิ่งทั้งไทยและทั่วโลก ภายใต้คอนเซปต์ “Run Sunsets – Run Sunrises!” ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2569 ณ ลากูน่าโกรฟ ลากูน่า ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ในปีนี้ การจัดงานครั้งที่ 20 อันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง บนความร่วมมืออันแข็งแกร่งขององค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย อาทิ จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลากูน่า ภูเก็ต ซูเปอร์สปอร์ต โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายภาคส่วน ที่ร่วมกันผลักดันให้ภูเก็ตเติบโตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานกีฬาระดับนานาชาติ หรือ Sport Event Destination อย่างต่อเนื่อง
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมางานวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต เติบโตจากงานวิ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิ่งไทยและต่างชาติ สู่การเป็นจุดหมายปลายทางวิ่งมาราธอนที่เชื่อมกีฬา การท่องเที่ยว เวลเนส และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกันอย่างชัดเจน ในปีนี้ ภาพของงานจะยิ่งโดดเด่นขึ้นในฐานะรายการวิ่งที่เข้าใจคนยุคใหม่ ที่เป็นทั้งกิจกรรมดูแลสุขภาพ พื้นที่ของคอมมูนิตี้ และตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่ม Gen Z และกลุ่มนักวิ่ง (Run Club) ที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นในสังคม โดยตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกว่า 7,000 คน
หนึ่งในไฮไลต์ใหม่ของปีนี้คือการเปิดตัว “2 KM JUNIOR RUN” ระยะวิ่งสำหรับเด็ก 2 กิโลเมตร พร้อมเพิ่มรุ่นอายุการแข่งขันตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงอายุ 17 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิ่งรุ่นเล็กได้เริ่มต้นสัมผัสประสบการณ์ในสนามวิ่งระดับนานาชาติพร้อมกับครอบครัว ขณะเดียวกันยังคงรุ่นอายุ “70 ปีขึ้นไป” ในประเภทมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน ทั้งชายและหญิง ตอกย้ำแนวคิดกีฬาที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย (Inclusive Sport) อย่างแท้จริง
อีกสีสันสำคัญของปีนี้คือการเปิด “Running Club Affiliate Program” อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบรับพลังของชุมชนคนชอบวิ่ง (Running community) ที่เติบโตอย่างแข็งแรงในปัจจุบัน โดยคลับที่เข้าร่วมจะได้รับสิทธิประโยชน์หลากหลายตามขนาดของกลุ่ม อาทิ ส่วนลดค่าสมัคร พื้นที่ Club Zone Tent สิทธิ์การรับบิบได้ก่อน การขึ้นชื่อบนเว็บไซต์และการสนับสนุนผ่านช่องทางโซเชียลของงาน รวมถึงรางวัลพิเศษอย่าง Largest Club และ Highest Energy Club ซึ่งช่วยเติมบรรยากาศของงานให้มีพลังและความมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
โปรแกรมดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนโดยในบางระดับของ Club Affiliate จะมีการนำ 5% หรือ 10% ของค่าสมัครสมาชิกคลับ ไปสนับสนุน Children First Fund (CFF) กองทุนที่ยึดแนวคิด “Nourishing Hearts, Inspiring Dreams” เพื่อช่วยด้านโภชนาการแก่เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเด็กมากกว่า 400 คน ในสถานสงเคราะห์ 7 แห่งของจังหวัดภูเก็ต
งานวิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต ยังสะท้อนความตั้งใจในการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ผ่านการนำร้านอาหารท้องถิ่น เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสรสชาติแท้จริงของภูเก็ต ขณะเดียวกันยังมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่างฝีมือ ได้นำสินค้าเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายตลอดช่วง 3 วันของงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบูธ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงให้กับชุมชน
สำหรับเส้นทางการแข่งขัน ปีนี้ยังคงเสน่ห์ของสนามวิ่งปลายทางที่ทำให้งานนี้แตกต่างอย่างชัดเจน โดย “Sunset Run” ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 จะประกอบด้วย 2KM Junior Run, 5KM และ 10KM ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของภูเก็ต เส้นทาง 2 กิโลเมตรอยู่ภายในพื้นที่ลากูน่าเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ ขณะที่ระยะ 5 กิโลเมตรพานักวิ่งผ่านบรรยากาศของหมู่บ้านท้องถิ่นอันงดงาม และระยะ 10 กิโลเมตรวิ่งเลียบถนนริมชายหาดที่เต็มไปด้วยวิวที่สวยน่าทึ่ง
ส่วน “Sunrise Run” ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นช่วงของ ฮาล์ฟมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และมาราธอน (Marathon) เต็มรูปแบบ ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร จะพานักวิ่งออกจาก ลากูน่า ภูเก็ต มุ่งหน้าสู่ บ้านดอน ต่อไปทางเหนือผ่าน ถลาง ไปจนถึง หาดในยาง ก่อนวนกลับโดยผ่าน หาดลายัน ตลอดเส้นทางนักวิ่งจะได้สัมผัสภาพของป่าเขตร้อน สวนยางพารา สวนสับปะรด ชายหาด หมู่บ้านท้องถิ่น และแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมของภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของสนามนี้
ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน ในวาระครบรอบ 20 ปี เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพอีเวนต์ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ งานนี้ช่วยขยายภาพจำของภูเก็ตจากเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน ไปสู่การเป็น active lifestyle destination ที่ผสานกีฬา สุขภาพ และการท่องเที่ยวคุณภาพเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง”
คุณประภา เหมมินทร์ ผู้ช่วยรองประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมองค์กร และพันธมิตรทางธุรกิจ ลากูน่าภูเก็ต กล่าวว่า “หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน ยังคงแข็งแรงและได้รับความนิยมมาตลอด 20 ปี คือความแข็งแกร่งของ ลากูน่า ภูเก็ต ในฐานะจุดหมายปลายทางการพักที่มอบประสบการณ์ด้านการบริการได้อย่างครบวงจรที่สุด เราเป็นเจ้าบ้านของประสบการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบงานนี้ ตั้งแต่นักวิ่ง ไปจนถึงครอบครัว เพื่อน ผู้ติดตาม และผู้ชม จุดแข็งของเราคือการรวมเอาที่พักคุณภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร เวลเนส และกิจกรรมพักผ่อนไว้ในจุดหมายเดียว เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น สะดวกสบาย และน่าจดจำ สำหรับปีครบรอบ 20 ปีนี้ ลากูน่า ภูเก็ต ได้ยกระดับความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับทั้งนักวิ่งและผู้คนรอบตัวเขา เราต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่า ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน เป็นช่วงเวลาพิเศษที่ทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”
ด้าน คุณโรมัน ฟลอสเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ต มาราธอน จำกัด กล่าวว่า “ปีที่ 20 ของ ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญของงาน เราได้เพิ่มรุ่นอายุใน 2KM Junior Run เพื่อเปิดประสบการณ์ให้เยาวชนและครอบครัว สานต่อรุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป เพื่อสะท้อนแนวคิดกีฬาที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย และเปิดบทบาทของ running clubs มากขึ้นผ่าน Club Affiliate Program เพราะวันนี้พลังของวงการวิ่งขับเคลื่อนด้วย คอมมิวนิตี้อย่างแท้จริง เป้าหมายของเราคือทำให้งานนี้เป็นงานประจำปีที่คนอยากกลับมาอีกทุกปี”
นักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกดื่มด่ำการพักผ่อนอันหรูหราในโรงแรมและรีสอร์ตในเครือ ลากูน่า ภูเก็ต จุดหมายปลายทางครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แข่งขัน มีบริการรถรับส่งและเรือรับส่งฟรีไปยังสนามแข่งขัน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องพัก โดยจองได้ที่ https://phuketmarathon.com/th/accommodation/
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมความมันส์แห่งปีที่ วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต โดย ซูเปอร์สปอร์ต ประจำปี 2569 พร้อมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันในสนามวิ่งระดับนานาชาติท่ามกลางความงดงามของภูเก็ต ระยะการแข่งขันประกอบด้วย Marathon, Half Marathon, 10KM, 5KM และ 2KM Junior Run เปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้วที่ www.phuketmarathon.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Laguna Phuket Marathon